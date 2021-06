Tartu armastusfilmide festival keerleb sel aastal teaduse ümber

Teadusega otsesemalt või kaudsemalt seotud filmid ja üritused on kavas 2.–7. augustini, kui Tartu Raekoja platsist saab taas Eesti suurim vabaõhukino.

"Läheneme teadusele armastuse kaudu, et aidata seda populariseerida nii laste kui täiskasvanute seas," ütles Tartuffi juht Kristiina Reidolv. "Ühtlasi on see kummarduseks Tartule kui teaduspealinnale."

Filmiseansse täiendab seminaridest, töötubadest, esitlustest, näitustest, kontsertidest ja muudest üritustest koosnev rikkalik kõrvalprogramm. 5. ja 6. augustil leiab esimest korda aset aset ka Tartuffi suveakadeemia, mille teema on "Uued tehnoloogiad kultuuritööstuses" ja mis keskendub kultuuriloome, -vahendamise ja -tarbimise uutele tehnoloogiatele filmi, muusika, etendus- ja visuaalkunstide ning arvutimängude valdkonnas.

Programmi avalikustab festival juuli keskel.

Teist aastat järjest avab Tartuff ka virtuaalse kinosaali, mida saab Elisa Stage'i veebiplatvormi kaudu külastada üle terve Eesti. Virtuaalsed seansid on tasulised, Raekoja platsil ja Athena keskuses toimuvad seansid tasuta.