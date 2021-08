Galerii. Tartuff sai avapaugu teadusteemalise vaatemänguga

Hõivatud olid kõik Tartu Raekoja platsile paigutatud 600 tooli, mida koroonaviiruse tõttu on tavapärasest poole võrra vähem.

"Oleme väga tänulikud publikule, kes käitus vastutustundlikult," ütles festivali juht Kristiina Reidolv. Koos temaga avasid festivali Tartu linnapea Urmas Klaas, Eesti Teadusagentuuri juht Anu Noorma, Tartu 2024 juht Kuldar Leis ja Tartuffi filmiprogrammi juht Dagmar Raudam.

Esinesid AHHAA teadusteater ja tsirkuseartist Maarja Roolaht. Avamine oli inspireeritud festivali alateemast, milleks tänavu on teadus. Esilinastus Rao Heidmetsa eksperimentaalne lühianimafilm "Kood", mis näitab, kuidas rahvatants on meie geeniahelasse sisse kodeeritud.

Festivali filmiprogramm jätkub täna õhtul kell 22.15 Prantsusmaa filmiga "Slaalom" ja kell 23.59 Hispaania filmiga "Kärgatus". Varnjas asuvas Voronja galeriis on Tartuffi päev ja AHHAA keskuses näidatakse padjakino ning vaadeldakse taevast. Festivali klubis Pepe's Bistro & tARTuFF Social Club mängivad plaadimuusikat Mikk Valtna ja Martin Sõgel.

Kõik Tartuffi filmiseansid on tasuta. Athena keskuses toimuvatele dokumentaal- ja lastefilmide seanssidele pääsevad ainult need vaatajad, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või esitavad negatiivse testitulemuse. Kohapeal on võimalik teha kiirtesti.

Raekoja platsi välikinos pole koroonatõend kohustuslik.

PÖFFi armastusfilmide festival Tartuff kestab 12. augustini, kava leiab Tartuffi kodulehelt.