Rita Ray: uuel plaadil on kahtlemata rohkem elukogemust ja tarkust

Esimese plaadi "Old Love Will Rust" välja andmine oli Rita Ray sõnul väga eriline ning plaadi edu üllatas teda ennastki. "See artist 2019. aasta novembrikuus ei osanud sellist asja oodata," rääkis laulja Raadio 2 saates "Tour de kultuur".

"Teiselt albumilt võib oodata muusikalist edasi minekut, targemaks saamist," rääkis ta. "Seal saab kuulata seda artisti, kes ma päriselt olen, sellist inimest, nagu ma olen ja mida ma mõtlen. Mul on hea meel, et muusikaliselt oleme bändi ja produktsiooniga arenenud."

"Artisti vaatevinklist on kõige olulisem areng, see, et otsid end inimesena ja artistina. Mul on hea meel tõdeda, et see on kindlasti toimunud. Uuel plaadil on kahtlemata rohkem elukogemust ja tarkust," nentis Rita Ray.

Laulja tõdes, et pärast esimese albumi edu tundis ta pinget kirjutada ka uus album sama hea. "See juhtub alati sellistel puhkudel, isegi, kui muusikud välja ei ütle, siis alati on pinge ja mul oli ka," ütles ta. "Ma ei kirjutanud päris pikalt pärast esimese albumi välja tulekut muusikat, sest kõik ideed, mis kirja panin, tundusid mulle mõttetud ja mitte plaadi väärilised ning siis jäi seda toredat jämmi iseendaga korraks vähemaks, sest olin hästi kriitiline. Vahel on see liigne kriitilisus loomingule täiesti surmav. Aga mingil hetkel see lihtsalt laabus ja see pinge läks üle."

Rääkides värskeimast singlist "No Greater Love", ütles Rita Ray, et kirjutas vahelduseks armastusloo ka ilusast armastusest. "Mul oli nii palju inspiratsiooni, et kirjutada midagi ilusat. Ma olen ise elus kuidagi palju paremas kohas, kui olin aastal 2018-2019, kui esimest albumit kirjutasin," tõdes ta.

"Lugu räägibki vanadest haavadest lahti ütlemisest, uue lehe pööramisest ja sellest, et võib kirjutada ka heast ja siirast armastusest, mitte ainult valulikust ja kurvast. Seda on meie keskel nii palju ja kõik ei lähe nii, nagu alguses plaanid, ja ma arvan, et see on normaalne. Aga see tunne, kui ellu tuleb keegi, kes on ihu ja hingega nii sarnane ja nii samasuguse mõttemaailmaga - ma arvan, et see inspireeriski mind kirjutama seda konkreetset lugu."