Ingomar Vihmar toob Kokkola-lugude tegelased 11 aasta järel taas publiku ette

Lavastaja Ingomar Vihmarile on need tegelased, kes Soome autorite Leea ja Klaus Klemola Kokkola-lugude sarjas taas lavale astuvad, juba vanad tuttavad. Viimati kohtus Endla publik nendega 11 aastat tagasi. Vihmar ütles, et eestlased ja soomlased on sarnased küll, aga soomlased on meist palju intensiivsemad.

"Nad on kõikides asjades intensiivsemad, küll korralageduses kui ka korras, nad lähevad nagu lõpuni. Ühest küljest on nad hullumeelsed, teisest küljest maailma kõige korralikum rahvas. Vaat seda peaks nüüd uurima, aga kaua sa neid soomlasi ikka jõuad uurida," rääkis Vihmar "Aktuaalsele kaamerale".

Eakat Marja-Terttut mängiv Andrus Vaarik ütles, et selle lavastuse proovid kulgesid väga eriliselt.

"Esimest korda elus ma olen teatrit teinud sahtlisse. Ma olen alati rääkinud, et seda ei saa sahtlisse teha. Aga nüüd, koroonaajal, oleme seda tükki harjutanud, valmistunud esietenduseks, siis on jälle kõik ära keelatud, jälle valmistunud ...," kirjeldas Vaarik.

"Muidugi on see hea roll, aga kas ma ta ka vääriliselt publikuni toon, seda ma küll ei julge veel garanteerida. Aga ma luban, et ma annan oma parima."