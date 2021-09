Suri laulja Uno Loop

Uno Loop on olnud üle poole sajandi tuntud kui silmapaistev ning armastatud muusik ja pedagoog. Tema loominguline tegevus algas 1950. aastal ning isegi pärast 80. sünnipäeva jätkas ta veel aktiivset muusikalist tegevust.

Uno Loop sündis 31. mail 1930. aastal Tallinnas, kus omandas alg- ja keskhariduse. Muusikalise hariduse sai ta Tallinna Muusikakoolis 1954–1958 muusikateoreetikuna ning muusika-pedagoogilise kõrghariduse (keskkooli muusikaõpetaja, orkestridirigendi erialal) Tallinna Pedagoogilises Instituudis 1975–1980.

Aastatel 1959–1961 ja 1977–1992 töötas ta Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis muusikaajaloo, laulu- ja kitarriõpetajana ning aastatel 1980–1990 jazz-osakonna juhatajana.

Ta on kirjutanud esimese eestikeelse kitarriõpiku pealkirjaga "Kitarrimängu õpik", mis ilmus 1964. aastal.

Pikka aega oli Loop Eesti Raadio (estraadiorkestri) solist ja aastatel 1961–1965 Eesti riikliku filharmooniaorkestri solist.

Esitajana on ta osalenud ansamblites Metronoom, Swing Club ja Sinilind ning Eesti Raadio meeskvartetis koos Eri Klasi, Kalju Terasmaa ja Arved Haugiga. Uno Loop on koos esinenud ja esitusi salvestanud väga paljude teiste tuntud lauljatega, nagu Georg Ots, Els Himma, Heidy Tamme, Heli Saul-Lääts, Kalmer Tennosaar, Marju Kuut, Tarmo Pihlap, Ivo Linna, Jaak Joala.

Uno Loop on aastakümnete vältel tutvustanud Eesti laululoomingut kõikjal maailmas. Pikaajalise loometegevuse käigus on ta salvestanud üle 250 unustamatu laulu, mitmed neist on ta ise kirjutanud.

"Clementine", "Isad ja pojad", "Juanita banana", "Lõke preerias", "Me pole enam väikesed", "Mis värvi on armastus", "Märtsis algas mai", "Puuriida laul", "Sinilind", "Su aknast näen", "Väike neiu", "Ära koo mu käpikuisse päikest" – see on vaid väike loetelu Uno Loobi repertuaarist, mis jääb publiku südamesse.

Tema loominguga on ilmunud arvukalt heliplaate, Eesti Televisioon on salvestanud tema tegevusest mitu kontsertfilmi.

Peale muusika tegeles Loop ka võistlusspordiga. Tema nimel on Eesti meistritiitel poksis, ta harrastas triatloni ning oli triatloniklubi 21.CC asutaja.

Uno Loop oli Eesti esitajate liidu üks asutajatest. Ligi 20 aastat oli ta Eesti esitajate liidu juhatuse liige, olles pühendunud lauljate huvide esindamisele.

ETV näitab kolmapäeva õhtul kell 22.05 eelmisel aastal Uno Loobi 90. sünnipäevaks valminud saadet "Armastuse värvid".