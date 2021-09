Kõik Disney 2021. aasta filmid linastuvad esialgu ainult kinodes

Hollywoody suurfirma Walt Disney Co teatas, et kõik nende järgmised 2021. aasta filmid linastuvad eksklusiivselt vaid kinodes, enne, kui jõuavad voogedastusplatvormidele.

Otsus võeti vastu, et aidata raskustes olevaid kinosid ja muid meelelahutusasutusi, sest paljud viimase aasta suurimad filmid on esilinastunud pandeemia tõttu pigem voogedastusplatvormidel.

Marveli film "Eternals" on näiteks üks nendest filmidest, mis jõuab esialgu ainult kinodesse.

Disney katsetas eksklusiivset kinolinastust filmiga "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", mis jõudis vaatajateni sel kuul ning oli edukas, kogudes esimese nädalavahetusega globaalselt 127,6 miljonit dollarit kassatulu. Filmi hoitakse kinodes 45 päeva, enne, kui see Disney+ platvormile vaatamiseks pannakse.

Teised suured stuudiod jälgivad Disney otsuse tulemusi kiivalt, et otsustada, kas saaksid sama teed minna ka enda filmide linastustega.