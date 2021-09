Ralf Sauteri filmisoovitused: "Pahalane", "Kummitusmaa vangid", "Petrovid gripi küüsis"

"Pahalane" ("Malignant")

Režissöör: James Wan

"Õudusfilm, mis on saanud vastakaid arvamusi - osad ütlevad, et see oli lahedalt hullumeelne film, aga teised ütlevad, et see oli lihtsalt naeruväärne film," rääkis Sauter.

"See on 80ndate stiilis odav videopoe meelelahutus-õudusfilm. Ta on stilistiliselt hästi tehtud. James Wan on osanud kaameraga väga hästi mängida. Siin on sellised lahedad läbi korteri ja maja liikuvad kaameravõtted. Ta on inspireeritud vanadest Itaalia õudusfilmidest, kus oli värviplahvatusi ja verepurskeid."

Sauter lisas, et filmi lühiklipp ei reeda palju. "Kui vaatama minna, on üllatusi palju varuks. Minu jaoks võlu oligi istuda kinotoolis ja olla üllatunud, kuhu see lugu välja läheb. See on päris pöörane, aga mitte huvitavalt pöörane, vaid selline omapärane julge õudus."

"Kummitusmaa vangid" ("Prisoners of the Ghostland")

Režissöör: Sion Sono

Teisena soovitas ta postapokalüptiline märul, mille lavastajaks on Jaapani režissöör Sion Sono. "Ta on loonud väga huvitava postapokalüptilise maailma, kus kohtuvad vesterni stilistika ja ka Jaapani kultuur, samuraid ja muu," rääkis ta. "See on veider popurrii, kus Nicolas Cage kehastub pangaröövliks, kes peab üles otsima jõuka kuberneri tütretütre, kes on kadunud. Talle pannakse selga hästi ebastiilne ja ebaseksikas rüü, mille küljes on väikesed pommid. See annab märku, mis selle filmi toon on - keel põses totakas huumor."

"Mind üllatas see, kui hästi see maailm on realiseeritud. Postapokalüptilised maailmad on hallid, tolmused sellist tüüpi filmides, aga Sion Sono on suutnud üles ehitada kokkusobiva maailma, kus erinevad elemendid suudavad üksteist toetada."

"Petrovid gripi küüsis" ("Petrovy v grippe")

Režissöör: Kirill Serebrennikov

"See on Kirill Serebrennikovi uus film, mis vaatleb ühte perekonda Venemaal, kes on nakatunud väga tõsise gripilaine käigus," rääkis Sauter ja lisas, et siiski pole see koroonapandeemia, mis filmi inspireeris. "See põhineb raamatul, mis enne pandeemiat välja tuli ja minu meelest film võeti üles vahetult enne pandeemiat, aga see on huvitav kokkusattumus."

"Kui võiks arvata, et film räägib sellest, et perekong hingitseb kodus, joob kuuma teed ja üritab terveneda, siis vastupidi. Tegemist on isegi rännakufilmi või odüsseiaga, kus peategelane Petrov palavikust kantuna rändab erinevates hallutsinatsioonides, nägemustes ja kummalistes minevikupiltides," selgitas Sauter. "Serebrennikov on üritanud luua suurfilmi, mis kompab hea maitse piire, siin on palju groteski. Operaatoritöö on väga lummav. Siin on isegi veerandtunnine hästi pikk kaader, mis on dünaamiline ja liikuv. Minu meelest tehnilise saavutusena on see film hästi lummav."