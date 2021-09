Galerii: Mikkeli muuseumi näitus avab Jüri Arraku varajast loomingut

Näitusel saab tutvuda Arraku loominguga 1960. kuni 1970. aastateni ehk perioodiga, mida iseloomustavad kunstniku otsingud ja eksperimendid sulaaja avangardi kontekstis. Eksponeeritud kunstiteosed pärinevad Andres Eilarti, Pekka Erelti, Reigo Kuivjõe, Kalle Laasbergi, Sven Pertensi ja Margus Punabi kogudest.

"See oli ühtlasi aeg, mil uued mõttevoolud ja kultuuritegelaste tihe omavaheline läbikäimine innustas looma ja eksperimenteerima kunstiga, mis liikus toonase publiku maitse piiridel," kirjeldas üks kuraatoritest Aleksander Metsamärt, lisades, et tegemist on Arrakule omase kunstikeele vundamendiks saanud teostega, mida kogujate terav pilk on märganud väärtustada ja au sees hoida.

Näitus jääb Mikkeli muuseumis avatuks 1. veebruarini 2022.