Paide teater korraldab aktsiooni "Varivolikogu"

"Kui kevadel jõudis Paide teatri eestvedamisel Paide keskväljakule ja laiemasse mõtteruumi aktsioon "33 kõnet", mis otsis Eestile visiooni, siis nüüd pöörame oma pilgud poliitilisele karjamaale ja hakkame otsima vastust küsimusele, milline on kohalike omavalitsuste volikogude roll Eesti elu kujundamisel," selgitas Paide teatri lavastusdramaturg Oliver Issak.

"Varivolikogu" on Paide teatri aktsioon, mis algab päev enne uue Paide linnavolikogu esimest istungit. "Me töötame täpselt samas rütmis – koguneme, arutame, otsustame – ning otsime vastuseid neile samadele küsimustele, millele vastatakse Paide linnavolikogu saalis. Lihtsalt päev varem."

"Varivolikogu" on Issaku sõnul 23-liikmeline, täpselt sama suur kui Paide linnavolikogu. "Aga varivolinikud ei ole poliitikud, nad ei tee kampaaniat, nad ei jaga helkureid ega lubadusi, nad ei osta ega müü hääli. Nad on 23 inimest, kelle jaoks Paide on kodu. Nad ei ole tavalised inimesed, vaid täpselt sama erilised nagu me kõik. Nad on läbilõige Paidest."

Paide teater ootab "Varivolikokku" kandideerima kõiki, kes tunnevad, et Paide on nende kodu. Varivalimistel saab osaleda 8. oktoobrini. Varivalimiste tulemused selguvad 16. oktoobril. "Varivolikokku" saab kandideerida Paide teatri kodulehel.

"Varivolikogu" hoiavad koos Jan Teevet, Oliver Issak, Margaret Tilk, Ott Karulin, Johannes Richard Sepping, Maria Paiste, Kirill Havanski, Harri Ausmaa, Kairi Mändla, Taavi Teevet, Kenn-Eerik Kannike ja Paide muusika- ja teatrimaja.