Paide teatri "Lahinguväli" peab lahingut publiku peas

Lavastus "Lahinguväli" räägib loo maratonijooksjast, kes jõuab finišisse siis, kui kõik teised on juba võistluse lõpetanud. Lavastus esitab küsimuse, mille nimel kõik need lahingud meie elus toimuvad.

Lavastaja Jan Teeveti sõnul on lavastuse prooviprotsessil meeskonnaga läbitud ise justkui terve maraton ning lõpuks jõutud kohta, kus finišijoonest edasiminek on iga inimese isiklik küsimus. "Elu on hästi tugevalt seotud sellega, et me peame hetkedest läbi jooksma, läbi kõndima ja läbi elama. Neid hetki on päratult palju. Kogu aeg toimub võitlus, milline hetk mulle tegelikult meelde jääb," sõnas lavastaja.

Teeveti sõnul tekkis impulss lavastuse tegemiseks ammu, viidates Paide teatri avalavastusele "Kaitseala". "Kui neid kahte pealkirja võrrelda, siis seal on teatav semantiline või tähenduslik sarnasus."

Kui lavastuses "Kaitseala" otsiti ruumi, kuhu kokku tulla ja seda, mis koos hoiab, siis "Lahinguväljas" jätkatakse samadele küsimustele vastuste otsimisega.

Laval mängivad Paide teatri näitlejad Maria Paiste, Kirill Havanski ja Johannes Richard Sepping. Kuigi näitlejate ülesanne on laval pidada lahingut, toimub Teeveti sõnul lahing siiski publiku peas.

Dramaturg Oliver Issaku sõnul soovib lavastus pakkuda Paide inimestele igapäevailu tunnetamise võimalust, mis tihtipeale võib minna hoopis pealinna saalidesse.

Teeveti sõnul on Paide teatri põhiline fookus küsimusel, mis on teatri või kunsti roll 21. sajandil.

Lisaks ei jää Paide teater puutumata ka kohalike omavalitsuste valimistest. Kätte on võetud aktsioon "Varivolikogu", mis juhib tähelepanu väiksemate omavalitsuste demokraatiale. "Varivolikogu" otsib vastuseid samadele küsimustele nagu seda teeb Paide volikogu.

Dramaturgi sõnul soovib teater aktsiooniga näidata teatri rolli väikeses linnas ja tuua elanike ellu lisandväärtust.

Jan Teeveti ja Oliver Issaku sõnul soovivad nad kirjutada ajalugu. "Vähemaga ei tahaks leppida," rääkis Teevet. "Iga inimene elades kirjutab ajalugu, oma isiklikku ajalugu. Me oleme kõik osa suuremast mustrist ja seda mustrit me kõik oma iga mõtte, teo ja sõnaga muudame," lisas lavastaja.