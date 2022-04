Jan Teevet lavastusest "Udu": lisaks mälestustele on meis unustused

Viimsi kultuurikeskuses esietenduv Paide teatri uuslavastus "Udu" tegeleb mälufenomeniga. Lavastaja Jan Teevet avas etenduse teemat, öeldes, et peale mäletamisele me ka unustame ja seda tuleks esile tõsta.

"Udu" on ühtlasi järg sügisel Paide teatris etendunud "Lahinguväljale", mis käsitles inimese võitlust ajaga. Nüüd on küsimuseks see, kuidas mälus edasi jõuda.

Mõlemad etendused lavastanud Jan Teevet ütles "Aktuaalsele kaamerale", et "Udu" seob nii isiklikke kui kollektiivseid kogemusi. "Ühtepidi on meil isiklikud mälestused, lapsepõlv. Teistpidi on meil mälestused sellest, mida on meile õpetatud. Me üritame saada kätte ka tänase aja tunnet," avas Teenet sisu tagamaid. Paide teatri trupp nimetab lavastust "mälukontserdiks".

Paralleelselt mäletamisega toimub ka unustamine, seejuures sõnas Teevet, et unustusi kiputakse vähem väärtustama kui mälestusi.

"Laval on kolm etendajat, kes töötavad sel korral ennekõike oma häälega, kes õigetele nuppudele vajutades üritavad päästa valla selle kontserdi publiku peas, et mälestusvoog võiks oma polüfoonilisuses toimuda," selgitas lavastaja.

Lavastusega liigutakse eri paikadesse, millega seoses on trupiliikmetel isiklikud kogemused. Etenduse produtsent Harri Ausmaa ütles esmaesituse toimumiskoha ehk Viimsi huvikeskuse kohta, et üheltpoolt ta mäletab end seal, teisalt ei mäleta. "Siin saalis Viimsis ma ise mäletan, no, ma ei mäleta kahjuks, aga pildi peal olen umbes 2-aastane, kui esinesin siin esimest korda."

Lavastuse "Udu" esietendus toimub 5. aprillil Viimsi huvikeskuses, järgnevad etendused on Orissaare kultuurimajas ja Roosna-Alliku mõisas.