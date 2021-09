Jan Teevet: kunsti ja teatri suhe kogukonda peab ulatuma teatrisaalist oluliselt kaugemale

Oktoobris jõuab lavale uus lavastus "Lahinguväli". "Terve see maailma ajalugu, mitte ainult inimkonna ajalugu, vaid ökoloogiline ajalugu, on tegelikult lahingute ja võitluste ajalugu," rääkis lavastaja Jan Teevet. "Aga küsimus on, mille nimel kõik need lahingud toimuvad? Küsimus on selles, et kõik me tahame liigi, inimese, diktaatorina kirjutada ajalugu."

"See protsess on pannud esitama väga palju küsimusi ja vastuseid on tekkinud nii- ja naasuguseid. Mõttetöö ei ole selle protsessi puhul proovisaalis peatunud," lisas osatäitja Maria Paiste.

Teeveti sõnul esitab lavastus küsimusi nii, et publik neile ise vastused leiab. "Mitte, et ta lahkub saalist nii, et tal on seljas lisaks tööpäeva raskusele veel teatrist saadud kaks ja pool tonni küsimuste raskust, vaid et ta pooleteise tunni jooksul üsna juhuslikult on vastanud päris paljud küsimused ehk ära."

Uuel hooajal jätkub ka projekt "Paide 3000" uue aktsiooniga "Varivolikogu".

"Meie küsimus on see, mida tähendab kogukond, mida tähendab üks väike kogukond ning mis on kunsti või teatri suhe sellesse kogukonda. Meile tundub, et see peab ulatuma teatrisaalist oluliselt kaugemale," nentis Teevet. "Need valimised, mis praegu päevakorras on, tekitasid küsimuse, et miks mitte luua kunstiinstitutsiooniga Paide teater valitud volikogule varivolikogu. Panna tööle paralleelne volikogu, kus ei osale poliitikud, vaid 23 inimest – täpselt samamoodi nagu Paide päris volikogus – kes on valitud sinna natuke teistel printsiipidel, kes moodustavad läbilõike Paide demograafilisest skeemist."

"Aga kelle ühisnimetajaks võiks olla see, et nad peavad Paidet enda koduks või endale kalliks," lisas Paiste.

Lisaks jõuab jätkuvalt lavale ka Paide Teatri ja Musta kasti koostöölavastus "Carmen" Bizet' muusikale. "Minu arvates on see fenomenaalselt lõbus. Sa lähed sinna ja see on lavastus, mille jooksul on põhimõtteliselt võimalik ära unustada see, mida "Aktuaalses kaameras" räägitakse," rääkis Teevet.