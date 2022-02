Harri Ausmaa lahkub Paide Teatri juhi kohalt

"Mul on olnud võimalus kaasa lüüa maailma parima teatri loomisel, olen selle võimaluse üle väga tänulik. Olen andnud endast kõik, et Paide Teater oleks üks Eesti enim kajastatud ja kõrge kunstilise tasemega teater. Selline kiire areng eeldab pidevat värskust, uusi ideid, oskuseid ja tohutut tööd. Tunnen, et nüüd, mil teater rajatud ja esimeste aastate raskused ületatud, on tarvis uut inimest, kes samasuguse kire ja tahtmisega teatrit uutesse kõrgustesse edasi viib." sõnas praegune teatrijuht Harri Ausmaa.

Uut peaprodutsenti otsitakse avaliku konkursiga. Teatri kunstiline juht Jan Teevet ütles, et eesmärk pole leida mitte inimest, kes oleks valmis kõik Ausmaa ülesanded üle võtma, vaid uut meeskonnaliiget, kes panustaks teatri arengusse küll samaväärse pühendumisega, ent tooks ühes oma visiooni ja arusaamise sellest, milline peaks olema 21. sajandi kunstiinstitutsioon ja selle juhtimine.

"Paide Teatri tuumik on sedavõrd väike, et uus inimene toob kindlasti muutusi kogu teatri toimimisse ja täpselt nii see peakski olema. Paide Teatril pole aastakümnete pikkust ajalugu, õlitatud masinavärki, mille nupud-kangid saaks kerge vaevaga uuele tulijale selgeks õpetada. Meie eesmärk ei ole luua traditsioone, vaid situatsioone, mis aitaksid leida vastust küsimusele, mis on kunsti ja kunstniku roll tänapäeva maailmas," selgitas Teevet.

Paide Teatri meeskonda kuuluvad hetkel lisaks Ausmaale Jan Teevet, Oliver Issak, Maria Paiste, Kirill Havanski, Johannes Richard Sepping, Kenn-Eerik Kannike ja Margaret Tilk.