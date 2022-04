Jan Teevet: generatsioonid ei tohiks elada müüridega eraldatud maailmas

Lavastust "Esimene tants. Viimast korda." mängitakse Paides kahel korral ning see toob lavale vähemalt 63-aastased ja vanemad tantsijad.

"Kui öelda või mõelda et see on skandaalne, siis justnimelt sellega tulekski tegeleda. See, et meie ühiskond on tegelikult tervik, kus generatsioonid ei ela müüridega eraldatud maailmas. See, et need prouad siin on 70- ja 80-aastat vanad, ei tähenda mitte midagi. Nad on nii elus kui elus olla saab," sõnas Paide teatri loominguline juht Jan Teevet.

"Energia poole pealt on nad olnud kõik kogu aeg väga valmis kõike tegema. Hästi uudishimulikud, mis puudutab just erinevaid tantsužanre ja kehatunnetuse piiride kompamisi, siis selles osas on küll toimunud totaalne vabanemine. Ja enam ei kohta laval nende puhul ei ühtegi õiget ega valet vastust, vaid kõik on elujaatav ja inspireeriv," ütles idee auto ja lavastaja Henri Hütt.

Veel näeb lavastust suvel Rakvere teatrifestivalil "Baltoscandal" ning edasi Tallinnas, Tartus ja mujal, kuid siis on etendajaiks juba daamid Rakverest, Tallinnast või Tartust.