Paide teatris esietendub uuslavastus "Lahinguväli"

Lavastusmeeskonna sõnul ei ole "Lahinguväli" lavastus Teisest maailmasõjast või Kabuli langemisest ega ka kahuritest ja kaevikutest, sõduritest ja surmast. See on lavastus inimestest, kes peavad oma igapäevast lahingut ajaga, mis tahab ennast aina ja aina ümber kirjutada.

"Oleme seda lavastust luues otsinud kõigi lahingute algpõhjust – jaburalt suur ülesanne, aga vähemast pole nagu mõtet alustada. Maailma ajalugu kirjutatakse liivale," märkis lavastaja Jan Teevet.

"Olgugi, et kirjutatakse ka kivisse ja pärgamendile, paberile ja papüürusele, raiutakse kaljudesse ja lukustatakse koodidesse, hüütakse õhku ja põletatakse raudtahvlitesse, aga kunagi jääb selles kõigest alles ainult liiv. Igav liiv ja tühi väli. Ja selles ei ole õigupoolest midagi hirmsat. Sest kui kõik on jälle liivaks saanud, algab kõik uuesti," lisas Teevet.

Etendaja Johannes Richard Sepping ütles, et "Lahinguväli" on sügavalt inimlik lavastus. "Meie erinevad elud on tegelikult üsna sarnased. Mustrid korduvad."

Lavastuse loob meeskond kooseisus lavastaja Jan Teevet, lavastusdramaturg Oliver Issak, kunstnik Kairi Mändla, etendajad-autorid Maria Paiste, Kirill Havanski, Johannes Richard Sepping, helikunstnik Kenn-Eerik Kannike, valguskunstnik Mikk-Mait Kivi, valgusmeister Kermo Pajula ning ehtekunstnik Taavi Teevet.

"Lahinguväli" esietendub neljapäeval, 7. oktoobril kell 19.00 Paide teatris. Sügise jooksul mängib teater kokku kümme etendust.