STL alustab avaliku ruumi ja koreograafiateemalise loengusarjaga

Loengusari uurib muu hulgas seda, kuidas ümbritsevast keskkonnast moodustub tähenduslik ruum; millised uued hoiakud ja suhted saavad tekkida olemasolevatesse paikadesse; kuidas saab koreograafia avalikku ruumi mõjutada ja mõtestada; millised on linnaruumi koreograafiad.

Oktoobrist maini toimuva loengusarja raames on STL palunud avaliku ruumi ekspertidel ja kunstiteadlastel tutvustada avaliku ruumi teemasid ja problemaatikaid ning tuua oma ekspertiisi sissevaade ka (inim)kehade, liikumise ja koreograafia aspektidest.

Loengud toimuvad kord kuus Sõltumatu Tantsu Laval ning on avatud kõigile huvilistele. Loengute audiosalvestused on hiljem järelkuulatavad STL-i Soundcloudi-kontol.

Esimene Sõltumatu Tantsu Loeng toimub neljapäeval, 14. oktoobril kell 16 ning ettekande teeb teemal "Linna lugu läbi liikumise" urbanist Mattias Malk, kes tutvustab linnade kujunemise ajalugu liikumise vaatepunktist. Teda huvitab, kuidas ja kes liigub linnas. Samuti tuleb juttu mateeriast, tehnoloogiatest, poliitikast ja näiteid kunstilis-uurimuslikest sekkumistest ning kirjanike-kunstnike reaktsioonidest ja agitatsioonidest, mis on seotud liikumise ja liikuvusega.

Mattias Malk on eesti urbanist, rahvusvahelise urbanismiplatvormi "Urbiquity" kaasasutaja, Eesti kunstiakadeemia õppejõud ja vabakutseline fotograaf. Tal on urbanistika magistrikraad Goldsmithsi ülikooli sotsioloogia osakonnast ja fotograafia bakalaureus University of East Londonist ning 2019. aastal alustas ta Eesti kunstiakadeemias doktoritööd liikuvuse ja taristuprojektide teemal, keskendudes Rail Balticu arendusele. Mattiase uurimisalade hulka kuuluvad linnaruum ja liikuvus, arhitektuuriajalugu, interdistsiplinaarsus ja loovmeetodite kasutamine linnauurimuses.

Järgmise loengu kolmapäeval, 3. novembril Sõltumatu Tantsu Loengu sarjas peab kunstiteadlane, semiootik ja kriitik Gregor Taul.

Loengud toimuvad STL-i avaliku ruumi koreograafia residentuuriprogrammi osana. 2021/2022 hooaja vältel toimub viis residentuuri, mille raames uurivad koreograafia ja liikumise võimalusi ning katsetavad uusi viise publikuga kohtumiseks avalikus ruumis Henri Hütt; Helena Krinal ja Heleri Kängsepp; Brite Vilgo ja Kristina-Maria Heinsalu; Karolin Poska, Maret Tamme ja Theodore Parker; Liis Vares.