Eesti keeles ilmus J. K. Rowlingu uus lasteraamat "Jõulupõrsas"

"Jõulupõrsas" ilmus kirjastusest Hachette Children's Group ühel ajal Ühendkuningriigis, Austraalias, Uus-Meremaal, Iirimaal ja Indias, Scholastic USA-s ja Kanadas ning enam kui kahekümnest kirjastusest tõlgituna terves maailmas.

"Jõulupõrsas" on seiklusraamat poisi armastusest oma kõige kallima mänguasja vastu ja sellest, kui kaugele ta on mänguasja leidmiseks valmis minema. See on üksikteos, mis pole seotud J. K. Rowlingu ühegi varasema raamatuga ning sobib lugemiseks 8+ vanuses lastele.

"Jõulupõrsas" on J.K. Rowlingu esimene lasteraamat pärast Harry Potteri raamatuid ning järgneb tema tagasipöördumisele lastekirjanduse juurde möödunud aastal muinasjutuga "Ickabog", mis ilmus internetis tasuta karantiini ajal ning mille hilisema avaldamise autoritasud läksid J.K. Rowlingu heategevusfondi Volant, et aidata haavatavaid gruppe, keda Covid-19 pandeemia oli mõjutanud. Rowling loodab "Jõulupõrsa" avaldamisega taas pöörduda nooremate lugejate poole.

Raamat avaldatakse üheksa suure mustvalge illustratsiooniga ja väiksemate piltidega, mille autor on tuntud kunstnik Jim Field. Raamatu tõlkis Kaisa Kaer ja toimetas Krista Kaer.

J. K. Rowling on seitsme "Harry Potteri" raamatu autor, mida on müüdud üle 500 miljoni eksemplari, tõlgitud rohkem kui 80 keelde ja mille põhjal on tehtud kaheksa populaarset filmi. Ta kirjutas ka kolm kaasnevat köidet, mille tulu on läinud heategevuseks. Ühest neist, "Fantastilised elukad ja kust neid leida" sai hiljem inspiratsioon uuele filmide sarjale. Täiskasvanud Harry lugu jätkus hiljem näidendis "Harry Potter ja äraneetud laps", mille Rowling kirjutas koos näitekirjanik Jack Thorne'i ja lavastaja John Tiffanyga.