"Näitus kui vestlus" kajastab Tartu Kunstimajas rahvusvahelisi kogukondi

Tartu Kunstimajas saab näha rahvusvahelisi kogukondade ja aktuaalsete sotsiaalsete protsesside temaatikat kajastavaid töid. "Näitus kui vestlus" osaks on ka tihe publikuprogramm, mis loob dialoogi kunstnike ja külastajate vahel.

Näituse kuraatori Hanna-Liis Kondi sõnul on kogu näituse keskmes vestlus. Nii peaksid näitusele kogutud tööd tekitama arutelu ja küsimusi teemadel nagu romade enesekuvand, naise ja lapse roll ühiskonnas, esivanemate mälestuste edasikandumine ja ka kogukondade esindatus avalikus ruumis.

"Teosed on kõik küllaltki visuaalselt kaasahaaravad. Siin on päris palju värve ja jutustavaid motiive," ütles Kont.

Kuigi kunstnike stiilid ja teemad on näitusel erinevad, saab kuraatori sõnul ühendavaks jooneks pidada huvi sotsiaalsete protsesside vastu.

"Teosed tegelevad erinevate kogukondadega. Osaliselt ka marginaliseeritud kogukondadega," rääkis kuraator. Näiteks kunstnik Małgorzata Mirga-Tas räägib roma kogukonnast.

"Ma ei taha öelda, et ma tean kõike roma kogukondadest Eestis, aga ma tean, et meil on kogu maailmas sarnased probleemid," sõnas kunstnik.

Näitusel esile tõstetud teemadel saavad oma arvamust avaldada kõik näituse külastajad. Seda nii kirjaliku sõnumiga kui ka vahetult kunstniku endaga näiteks jalutuskäigul suheldes. Näitusest ja publikuprogrammist saab osa võtta seitsmenda novembrini.