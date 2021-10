Galerii: lavastuskunstnike liidu aastanäituse keskmes on pöördlava

Kümme päeva kestev näitus on pidevas muutumises. Külastaja näeb pöördlaval iga päev erineva lavastuskunstniku teost, kus omavahel põimuvad teater, skulptuur, installatsioonid ja kostüümid.

Kuraator Mihkel Ilus selgitas, et aasta teemaks on see, kuidas erineva nurga alt tõsta esile lavastuskunstnike tööd. "Selle aasta teema on pöördlava ehk kõik, mis siin toimub, toimub pidevalt pöördlava peal."

"Kümnel järjestikkusel päeval võtab üks kunstnik võtab teiselt töö üle, see on orgaaniline vahetus," rõhutas ta ja mainis, et neil Emer Värgiga oli mõte tõsta esile seda, mis muidu jääb nähtamatuks. "See, mis toimub kulisside taga, see lavamaagia osa, mida tegelikult võiks samuti publikuga jagada."

Näitus on avatud Koplis, Manufaktuuri 5 asuvas Uue Loomingu Majas ning jälgitav ka veebis. Näituse kuraatorid on Mihkel Ilus ja Emer Värk.