ERM-is saab näha ruumiinstallatsiooni, mis ühendab teaduse ja helikunsti

Alates 15. oktoobrist näeb Eesti Rahva Muuseumis helikunstnik Marcus Maederi ja bioloog Roman Zweifelinende kaheosalist kunstiteost, mis kombineerib teaduslikke meetodeid (keskkonna uurimine sensorite abil, bioakustika) ja esteetilist lähenemist (helikunst).

Keerukat ökosüsteemi metsa saab kogeda viisil, mis vabas looduses võimalik ei oleks.

Järvselja ürgmets on Eesti vanim metsakaitseala. 19,3 hektaril on peaaegu 100 aastat olnud keelatud igasugune inimese sekkumine metsa loomulikku elukäiku. Endiselt leidub siin puid, mis on peaaegu sama vanad kui Tartu Ülikool – üle 380 aasta. Vaatluskeskuse "Silva" abil saab teha kunstilis-teadusliku ekspeditsiooni sellesse kodusesse ürgmetsa.

"Esmalt seda, mida me kuuleme. Nimelt metsahääli. Neid salvestame täiesti tavalise mikrofoniga automaatselt, kasutades helisalvestit. Aga eelkõige tahaksime näidata protsesse, mida ei ole niisama lihtne tajuda. Nimelt peidetud protsesse puudes ja mullas. Ehk eelkõige seda, mis toimub akustiliselt ja elektriliselt. Selleks seadistasime spetsiaalse mõõtejaama. Aga kuulda on mitte üksnes seda, mida me tegelikult mullas ja taimedes salvestame, vaid ka puude ökofüsioloogiliste mõõtmiste andmeridu, mis muudetakse helideks. See kõik kombineerub installatsioonis meeliköitvaks elamuseks," iseloomustas vaatluskeskust Marcus Maeder.

Tallinna Goethe Instituudi juhatajal Ulrich Ribbertil on hea meel, et näitust saab nüüd peagi vaadata. "Otsisime projekti WORLD WILD WALD jaoks erinevaid võimalusi, kuidas avastada metsa täiesti uue nurga alt. Näituse külastajad saavad kogeda, kuidas metsa kõlamaastikku mõjutab niiskustaseme, tuule, temperatuuri ja valguse muutumine. Saame ka teada, et kuivus paneb puud praksatama ning et metsahäälte alusel saab teha järeldusi looma- ja taimeriigi mitmekesisuse kohta."

Näituse pidulik avamine toimub 15.10.2021 kell 17.00 Eesti Rahva Muuseumis. Ruumiinstallatsioon jääb avatuks 28. novembrini.