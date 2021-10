Tartu vallavanem: ERM-i-tagused erakrundid tuleks vahetada riigimaa vastu

ERM-i endise lennurajaga ühendatud arhitektuuriline lahendus nõuab arhitektide sõnul hoone ümber tühjust. Üks võimalus selle säilitamiseks on eraomanikele pakkuda vahetuseks riigile kuuluvat maad.

Raadile, kus paikneb Eesti Rahva Muuseum ja endine sõjaväelennuväli, tahab Tartu vallavalitsus tuua rohkem elu. Nii planeerivad ja ehitavad arendajad lennuraja äärde elamuid ning ärihooneid. Arhitektide liit kritiseerib, et osa hooneid rajatakse muuseumile või lennurajale liiga lähedale.

Tartu vallavanem Jarno Laur ütles, et möödunud nädalal selgus Uue-Raadi linnafoorumil, et osal kruntidel ehitust siiski lubada ei tohiks. "Erminurme tee 28, kus detailplaneering on praegu menetlusel, seal tuleks teha ettepanek pooltele ehk eraomanikule ja riigile vahetada maid," mainis ta ja lisas, et tuleks vahetada arendatav kinnistu ERM-ist kaugemale ja jätta see ala, mis praegu on planeeringuga määratud hoonestamisele, tühjaks.

Sama ettepanek oleks Lauri sõnul mõistlik teha aadressil ERM-i tänav 15 ja 17 asuvate kinnistute omanikule. Selle võib raskemaks teha juba kehtiv detailplaneering. Endise kultuuriministri Tõnis Lukase sõnul pole see mõte uus. "Samal nädalal, kus see teade tuli, et valitsus läheb laiali, oli mul kokku lepitud nõupidamine peaministri juures, kus pidi osalema ERM-i direktor, keskkonnaminister ja regionaalhaldusminister, selleks, et kokku leppida võimalikus maadevahetuses."

Jaanuaris jäi koalitsiooni lagunemise tõttu kokkusaamine ära. Seda, milline on kultuuriministeeriumi seisukoht Anneli Oti ametiajal, ministeerium ERR-ile ei selgitanud. Ministeerium põhjendas vaid, et neil pole midagi uut lisada.

Linnafoorumil osalenud arhitekt Margit Aule ütles, et sellised konfliktid tekivad, kui otsustajad ei tegele murega õigel hetkel. Just nüüd on nende kolme kinnistu asjus see hetk käes, lisas Aule. "Eriti väärtuslik on see lennurada, mille otsas on ERM, selle väärtus ei ole mitte ainult ERM-is, vaid selles, et lennuraja ääres on kõrged plahvatusvallid, sellised kohad, kuhu lennukid said parkida, vallid pidi võtma vastu plahvatuse jõu," selgitas ta ja lisas, et see ruum on tühi väli ja lisaks kõrval vallid, mis on väärtuslik. "Teisel pikal lennurajal seal kõrval pole neid valle, see ei ole ruumiliselt nii tugev element, need majad, millest me räägime, on kohe seal kõige kõrgema väärtusklassiga ruumi kõrval ja hakkavad seda mõjutama."

Maade vahetamisega peab lõpuks nõus olema keskkonnaminister ja eraomanikud. Erminurme tee 28 kinnistu kuulub firmale Reterra Estate ja ERM-i tänav 15 ja 17 kinnistuid on just ostmas firma Pro Kinnisvara. Kinnisvarafirmad ei soovinud enne konkreetset ettepanekut teemat kommenteerida. Sarnaselt vastas keskkonnaministeerium, et seni, kuni pole ametlikku taotlust, nad asja ei menetle. Jarno Laur kinnitas, et Tartu vallavalitsus teeb ametliku ettepaneku keskkonnaministrile kuu aja jooksul.