Saks muudaks ERM-i püsinäituse taas tasuliseks

Kertu Saks sõnas, et kuigi praegu on ERM-i püsinäitus kuni aasta lõpuni eestlastele tasuta, näeb tema pigem lahendusena, et kõigile majas olevatele näitustele on ühtne piletihind. "See on skeem, mis on ka teistes suurtes muuseumites nagu Kumu ja Lennusadam."

"Kui tuleb mõni eriliselt spetsiaalselt huvitav, nagu näiteks oli Kumus Michel Sittowi näitus, siis saab panna piletile väikse lisahinna juurde," tõdes ta ja rõhutas, et tema toetaks pigem sellist kontseptsiooni.

Alates veebruarist kuni juuni lõpuni oli Eesti Rahva Muuseumi püsinäitus "Kohtumised" külastajatele tasuta. Senise perioodi põhjal otsustati, et ilma piletita pääseb püsinäitusele kuni 2021. aasta lõpuni.

Testperioodil tehtud külastajauuring näitas, et tänu priipääsmele oli ligi kolmandik külastajatest sellised, kes varem ERM-i polnud külastanud, samuti ostis ligi 70 protsenti külastajatest pileti mõnele tasulisele näitusele.