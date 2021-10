Lukas: Kertu Saks võiks end täie energiaga ERM-ile pühendada

Eesti kirjandusmuuseumi direktori Tõnis Lukas arvates on Kertu Saks väga hea valik ERM-i direktori kohale. "Ta on innukas kultuuri eestvedaja ja kindlasti ta annab Eesti Rahva Muuseumile nüüd hoogu juurde," tõdes ta ja lisas, et Saks võiks end täie energiaga ERM-ile pühendada. "Need põhilised suunad on olnud alati samad, mida ERM-is on kogu aeg püütud teha ühte moodi, aga neis saab ikka edasi pürgida."

Üks oluline suund on Lukase sõnul näitustegevus. "Praegu suurte pindade puhul on võimalik tuua ka rahvusvahelisi tippnäitusi, vahepealsetel aastatel on tundunud, et Meremuuseum ja Eesti kunstimuuseum on olnud ERM-ist edukamad rahvusvaheliste näituste siia kutsumisel ja nende suhete loomisel."

"Teine on teadustöö, Eesti Rahva Muuseum peaks olema koos Eesti kirjandusmuuseumiga eestluse mõtestajad ning sellele suunatud teadustöö eestvedajad," rõhutas ta ja lisas, et need on kaks suunda, kus tuleb aga hagu juurde anda.

"Sümboolne on see, et minu viimasel tööpäeval Eesti Rahva Muuseumis avas Kertu Saks seal oma perekonna kollektsioonist näituse, seda silmas pidades ma teda ka uue ametikoha puhul õnnitlesin," meenutas endine ERM-i direktor ja lisas, et Saksal on suured plaanid.

"Me leppisime juba kokku ka koostöös, ERM-il ja Kirjandusmuuseumil on üks aineväli katta, eesti mõtteloo ja eesti rahvakultuuri arendamisel peame me käsikäes käima, mõlemad oleme suurte rahvuslike aarete hoidjad ning kohe, kui ta ametisse saab, hakkab meil koostöö," mainis ta.