Kertu Saks: ERM ei peaks kindlasti olema poliitiline

Eesti Rahva Muuseumi direktori ametisse astub Kertu Saks 13. detsembril 2021. Seni jätkab Saks tööd Eesti Kultuurkapitali juhina.

Kertu Saks tõdes, et töökoht Eesti Kultuurkapitali juhina oli üsna stressirohke. Eelkõige seetõttu, et Eesti Kultuurkapital jagab väga palju toetusi.

Taotluste arv kultuurkapitalis on üks Euroopa suurimaid. Ligikaudu tuleb aastas Eesti kultuurkapitali 17 000 taotlust ning 11 000 saavad neist rahastuse. Saks tõdes, et on esinenud juhtumeid, kus rahastuse mittesaanud inimesed peavad pettuma. Üldjuhul on tegemist loomeinimestega, kes on Saksa sõnul tihti väga sõnaosavad ning võivad riivata enda väljaütlemistega teiste inimeste tundeid. "See on kindlasti üks selle töö osa, mis tuleb selle tööga kaasa ning millega uus juhataja peab arvestama."

Eesti Kultuurkapitali juht on Kertu Saks olnud viis aastat. Mõte kandideerida Eesti Rahva Muuseumi direktoriks tuli Saksa sõnul pärast Alari Karise nimetamist Eesti presidendiks. Saks lisas, et tema tööalane taust on seotud palju muuseumide ja külastuskeskkondade valdkonnaga, mistõttu ei näinud ta põhjust, miks ei peaks ametikohale kandideerima. Samuti on Kertu Saksal isiklik huvi kultuuriloo uurimise vastu.

Kertu Saks rõhutas, et ERM-i direktori valimiseks toimus konkurss ning kuulujutud, et ametikoht oli varem talle välja valitud, on vale. "Ma väga tõsiselt suhtusin selle konkursitöö esitamisse. Ma uurisin väga põhjalikult nii ERM-i, Kumu kui ka Lennusadama arengukavasid ja kõrvutasin neid," rääkis Saks. Lisaks mainis Saks, et tegi eeltööd, kuidas saaks paremini kommunikeerida ERM-i väärtusi.

Saks tõdes, et kuigi ERM on hiljutine ehitis ja eesti rahva esindusmuuseum, on vaja seal veel väga palju tööd teha. Saksa sõnul soovib ta ERM-i uue direktorina hoida muuseumi väärtust. Küll aga tõdes Saks, et muuseumis paiknevaid kogusid on võimalik paremini ja teistmoodi populariseerida.

"ERM kindlasti ei ole ammendanud oma võimalusi," arvas Saks ja lisas, et muuseumis on palju uusi näituseideid. Samuti on Saks seisukohal, et ERM ootab nii uusi kui ka vanu külastajaid. Lisaks on teretulnud ka välismaalased. "Ma ikkagi tahan teha sellest mõnusa kohtumispaiga Lõuna-Eestis, kus toimuvad sündmused ja kuhu saavad inimesed kohtumisi kokku leppida."

Saksa sõnul on ERM muuseum, kus paikneb kogu eesti rahva kultuuriloo mälu. Lisaks oluliste muuseumiväärtuste kandmisele, on ERM-is olemas ka teatri-ja kinosaal ning erinevad näitusesaalid. Muuseumi juurest ei puudu ka kohvik, restoran ega raamatukogu. Hobiuurijatele on loodud omaette saal, kus inimesed saavad uurimusi teha. Samuti tehakse ERM-is tipptasemel teadust ning koostööd on alustatud Tartu Ülikooliga. "Väga erinevate huvidega inimestel tasub sinna vaatama tulla," kutsus Saks inimesi üles.

Tulevikus on Saksa sõnul oluline üles leida teemad, mis hetkel inimesi kõnetavad. Koostööd soovib Saks alustada ka meediakanalitega. "Ma olen siin mõtisklenud ka saateformaatide peale, kus hakata järjest tutvustama erinevate valdkondade museaalide teemasid ja aardeid," kommenteeris Saks ning kutsus inimesi üles enda kodus leiduvaid aardeid muuseumiga jagama.

Samuti soovib Saks teha koostööd teiste Eesti muuseumidega, kuid leiab, et muuseumid kipuvad omavahel konkureerima. Seda soovib uus direktor muuta. "Häid ideid tuleks vahetada ja konkureerimisel pole mõtet. Tuleks teha pigem koostööd ja leida sünergia."

"ERM on kogu rahva muuseum," leidis Saks ja lisas, et tema arvates on sobiv teha muuseumis peaaegu kõiksugu üritusi. Saks rõhutas, et suurürituste taustal ei tasuks unustada ERM-i põhiideed säilitada ja näidata pärandkultuuri.

Kertu Saksa sõnul võib ERM-is korraldada kõiksugu näitusi heavy metal'ist kuni arvutikultuurini välja. Küll aga nentis Saks, et kindlasti ei soovi ta ERM-is kajastada äärmuslustega seotud teemasid. "ERM kindlasti ei peaks olema poliitiline."