Tänavakunstnik Pintsel: terve linn on lõuend

"Mulle meeldib mõelda, et hea tänavakunst on see, mis annab midagi juurde," rääkis tänavakunsti uurija Kadri Lind ja lisas, et tänavakunst peaks lisama midagi juurde nii linnaruumile kui ka inimesele, kes seda kunsti vaatab.

"Tänavakunstil on positiivne üllatusmoment," rääkis Lind ja mainis, et paljudele inimestele meeldib tänavakunst selle siiruses. Küll aga on mitmed tänavakunstnikud läinud sotsiaalkriitilist teed ning kutsuvad inimesi märkama ja mõtlema ühiskonnaelus toimuvale.

Linnu sõnul huvitab tänavakunstnikke publiku mõistmine ja tõlgendus. "Tihtipeale nad ütlevad, et teose teeb tervikuks publiku tõlgendus," kommenteeris Lind kunstnike arusaamasid. "Tänavakunst avab diskussiooni, inimesed näevad seda."

Tänavakunst on tihti illegaalne ning Kadri Linnu sõnul on see takistanud mitmeid kunstnikke oma tööde jagamisest linnaruumis. Sellest hoolimata võib linnaruumis kohata anonüümse tänavakunstniku Pintseli loomingut. "Teatud momentidel eelistan jääda seljaga kaamera poole," rääkis Pintsel, kuid lisas, et adrenaliin ja illegaalsus annavad teatava võlu tänavakunstile juurde.

Kui tihtipeale võib jääda mulje, et tänavakunstike töökoht on linnaruum, siis kunstnik Pintsel on kasutusele võtnud ka oma stuudio. "Terve linn on lõuend," mainis kunstnik. "Mis on kunstnik ilma ateljeeta?" küsis Pintsel ning kirjeldas, et stuudios tegeleb ta inspiratsiooni leidmise ja loominguga.