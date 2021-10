Teatrifestivali NAKS korraldajad: lastele ei ole suunatud ainult muusikalid

NAKS festivali eesmärk on pakkuda võimalikult mitmekülgset, esinduslikku ja kvaliteetset ülevaadet noorele vaatajale suunatud professionaalsest teatrist.

Festivali eestvedaja Reeli Lonksi sõnul soovivad nad teatrifestivaliga näidata, et lastele ja noortele ei ole suunatud ainult muusikalid, vaid see pilt on märksa laiem. Samuti on festivalil esindatud ka väliskülalised, kes Lonksi sõnul toovad loodetavasti Eesti teatrimaastikule juurde uut ja värsket hingamist.

Festivali on korraldatud juba üle kümne korra ning aastate jooksul on ürituse fookus muutunud. "Festival on loodud selleks, et anda väike ülevaade Eestis noortele ja lastele tehtavast teatrist," kirjeldas festivali korraldaja Marek Demjanov.

"See on olnud päris pikk protsess, sest eelmine festival, mis kohapeal toimus, oli aastal 2019," rääkis Demjanov. Eelmise aasta festival jäeti sootuks ära. Reeli Lonks sõnas, et isegi, kui üritust ei saa kohapeal korraldada, annab tänapäevane digiajastu võimaluse kohtuda hoopis laiema publikuga, kes võib-olla pealinna festivalile poleks sattunud. Kuigi veebil on omad eelised ja puudused, loodavad korraldajad järgmistel aastatel publikut siiski teatrisaalis näha. "Teater on oma olemuselt selline kunstivorm, mida sa pead kogema siin ja praegu," sõnas Demjanov.

NAKS festivali kodulehelt saab vaadata üheksat etendust, mis on spetsiaalselt ürituse jaoks salvestatud. Nii saab kodulehel tutvuda näiteks Tartu mänguasjamuuseumi, Miksteatri, Piip ja Tuut teatri ning Teatri-ja muusikamuuseumi loominguga. Iga päev toimub festivalil ka lavastustest inspireeritud arutelud.

Korraldajad rõhutasid, et kindlasti ei ole festival suunatud ainult lastele ja noortele, vaid ka vanemad inimesed leiavad neist lavastustest miskit, mis neid kütkestab.

Festivali raames toimub ka veebiseminar "Kuidas lugeda kunsti?". Demjanovi sõnul püüavad nad seminariga julgustada inimesi viima lapsi ja noori kultuuri nautima.

Veebiseminaril esinevad erisuguste valdkondade esindajad alates kultuuritegelastest ning lõpetades psühholoogidega. "Kõnelejate seas on oma ala tipptegijad," mainis Lonks. Sarnane seminar leidis aset ka 2021. aasta märtsis ning kandis pealkirja "Kes vastutab lapse kultuurikogemuse eest?".

Kõik etendused on vabalt vaadatavad alates 18. kuni 31. oktoobrini. Etendustest inspireeritud arutelud toimuvad 18.-22. oktoobril Zoomi keskkonna vahendusel.

Lisainformatsiooni festivali kohta saab NAKS festivali koduleheküljelt.