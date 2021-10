"Ma teenindasin Inglise kuningat" lavastaja: esialgu ei tahtnud seda üldse lavale panna

Hrabali romaanist "Ma teenindasin Inglise kuningat" saanud lavastus räägib kelner Jan Dítěst, kes eelmise sajandi 30.–40. aastatel Böömimaa restoranides, bordellides, pansionaatides ja koonduslaagrites karjääri teeb. Tema eesmärk on saada miljonäriks ja sellest koomiline, aga samal ajal ka traagiline lavalugu räägibki.

Lavastaja Laura Jaanhold ütles, et võttis romaani ette tuttavate soovitusel.

"Mõtlesin, et seda võiks enda meeleheaks lugeda, täiesti ilma ambitsioonita lavale panna. Isegi mõtlesin, et pigem ma kohe kindlasti ei taha seda lavale panna. Aga kui olin seda mõned leheküljed lugenud, siis hakkasin natuke teistmoodi mõtlema. Kohe tundus, et äkki ikkagi. Ja siis lõpuks läkski nii," selgitas Jaahold "Aktuaalsele kaamerale".

Jaanhold ütles, et Sten Karpovi valik peaossa tuli üsna kohe, kedagi teist ta sinna ei kaalunudki. Karpovi jutu järgi on tal Jan Dítěga ühist nii palju, ei nad mõlemad tegelevad teiste inimeste tähelepanu teenimisega.

"Mina tegelen inimeste tähelepanu teenimisega oma erialast lähtuvalt näitlejana, inimeste ees või publiku ees laval olles. Minu tegelane Jan Dítě restoranis kelnerina teenindades ja hiljem juba oma hotellis külaliste ees olles," kirjeldas Karpov.

"Ainsa vahega, et Jan Dítě omistab sellele tunnustuse ja lugupidamise saavutamisele väga suure kaalu ja peab ainsaks tõeliseks vahendiks tunnustuse saavutamisel jõukust, rikkust, raha. Tal on selleks vaja üks miljon krooni."

Karpov ütles, et temal selliseid kinnismõtteid siiski ei ole. Lavastus on juba varemgi pidanud esietenduma, Karpovi sõnul on isegi mõnes mõttes raske taas stardijoonel seista, ta loodab, sel laupäeval ehk jõutakse publiku ette.