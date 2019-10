Eesti keeles ilmus kirjanik Bohumil Hrabali romaan tšehhi Nipernaadist

Sünopsis:

"Ma teenindasin Inglise kuningat" on kurbnaljakas lugu ühe väikese inimese, omamoodi tšehhi Nipernaadi hedonistlikest õnneotsingutest, tõusust ja langusest Teise maailmasõja eel, ajal ja järel. Monoloogivormis jutustust vürtsitab loendamatu hulk sümboleid ja assotsiatsioone ning münchhausenlikke hüperboole.

Bohumil Hrabal (1914–1997) oli üks nimekamaid tšehhi proosakirjanikke, mitmekümne silmapaistva romaani autor. 1968. aastast alates viibis ta oma vaadete ja sidemete tõttu sisepaguluses, nii et paljud tema teosed, sealhulgas käesolev romaan, ilmusid algul põrandaalustena. Hrabali loomingut on tõlgitud ligi kolmekümnesse keelde, see on inspireerinud mitmeid tuntud filmi- ja teatrilavastajaid.

