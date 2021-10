Galerii. Kumu avas väljapaneku Lõuna-Eesti kunstnike loomingust

Kumus on reedest üleval väljapanek Lõuna-Eesti kunstnike loomingust. Kunstimuuseumi kogude ja erakogude põhjal koostatud "Talomuro ilmaruum" keskendub eelmise sajandi algupoole kunstnike loomingule, kes on olnud seotud Võrumaa, Setomaa ja ka Viljandiga.

Näitusel on näha Lõuna-Eesti looduse ja ka pärimusega tihedalt seotud mentaalsuse mõju kunstnike loomingule. Näituse kuraatori Liis Pählapuu sõnul on iseloomulik joon Lõuna-Eesti kunstnike puhul nende fantaasiaküllasus ja mängulisus ka värviga.

"Lõuna-Eestist on tulnud tolleaegse Eesti kunsti kõige radikaalsemad autorid. Kui ühelt poolt näeme, et Lõuna-Eestit on käsitletud romantikute asukohana, näiteks luules või kirjanduses, ja sealt on pärit justkui romantilised loojad, on selle romantilisuse kõrval ka radikaalne pool," selgitas Pählapuu "Aktuaalsele kaamerale".

Näitus on avatud 10. aprillini 2022