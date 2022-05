Saatse muuseumi uus näitus püüab leida kultuuridevahelisi ühisosi

Kagu-Eestis Saatse muuseumis on avatud piiri-teemaline näitus pealkirjaga "Igal asjal on oma piir". Näituse keskmes on setode identiteedi ja kultuuriga seotud piirimõisted.

"Siin näitusel me avamegi piire väga laialt, tavaliselt on käsitlus see, et piirid eraldavad, aga selle näituse põhisõnum võiks olla, et piirid ka ühendavad. See näitus räägib piiridest kultuuride vahel ja püüdis leida ühisosi," rääkis Setomaa Muuseumide direktor Merily Marienhagen.

Setomaa asub omapärasel piirialal ning piiride muutumine on oma jälje jätnud ka siin elavatesse inimestesse. "Setomaa on tänaseks päevaks ju lõhestatud ja see on omakorda väga oluline koht ka mõtisklusteks. Kohalike inimeste jaoks on see oluline ja võib-olla ka laiemalt teiste setodega traagilist saatust jagavate rahvastega," teatas näituse kuraator Mairo Rääsk.