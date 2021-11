Helle Laas: mulle meeldivad inimesed, kes on minust targemad

"Hellel on alati kotis mõni väike nukk, millega ta õigel hetkel, sõltumata sellest, kes satub tema nii-öelda välja, kellega ta koos selle nukuga suhtleb ja suhestub," iseloomustas Eesti Noorsooteatri direktor Joonas Tartu 80. sünnipäeva tähistanud näitlejat Helle Laasi.

Koos Kaja Kannuga jõudis valmis ka Helle Laasi elulooaineline raamat "Nukukas", mis annab Helle Laasist teistsuguse pildi kui elulooraamatutest oodata võib.

Näiteks selgus raamatust, et kuigi Helle Laas peab päevast päeva kokku puutuma mitmete inimestega, ei armasta ta tegelikult suuri seltskondi. "Ma tõesti ei armasta massi. Ainuke, mis ma välja kannatan, on laulupidu," rääkis Laas kultuurisaates "OP".

Kolleegi Tiina Tõnise sõnul on ta Laasiga koos töötanud 35 aastat. "Ta on soe inimene, ta on tähelepanelik inimene," iseloomustas Tõnis väärikat näitlejat ja lisas, et vestluse alustamine Helle Laasiga pole kunagi olnud keeruline, sest tegemist on väga avatud inimesega.

Helle Laasi sõnul ei armasta ta teatrit, vaid hoopis hetki teatris. "Need on niisugused hetked, kus kõik läheb korda," rääkis Laas ja lisas, et enamjaolt tekivad need hetked just siis, kui ta tunneb, et side publikuga on saavutatud.

"Helle on krutskeid täis. Ta on nagu väike laps selles vanainimese kestas," rääkis Noorsooteatri näitleja Karl Sakrits ja soovib, et ka temal oleks tulevikus laval sama palju sära, nagu seda on Laasil.

Sõpru on Helle Laasil üle maailma. Nendega tutvus naine erinevaid festivale külastades. Niipea kui naisele tundus, et Eestis käivad pinged üle pea, võttis ta ette reisi enda kaugemate sõprade juurde. "Sõitsin kas Lätti või Leetu või Moskvasse. Mul olid igal pool sõbrad seal." Laasi sõnul kohtus ta väga huvitavate ja tarkade inimestega. "Mulle meeldib see, kui need inimesed on minust targemad."

Nukud on osa Helle Laasi elust. "Minu elukutse ongi olnud minu elu," tõdes naine.

Eesti Noorsooteatri näitleja Anti Kobina sõnul on imetlusväärne, et Helle Laas on jäänud aastate jooksul ikka iseendaks.

Helle Laasi sünnipäeval, 5. novembril täitus ühtlasi 15 aastat naise lemmiklavastuse "Tsuhh, tsuhh, tsuhh..." sünnist.