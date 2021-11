Merle Karusoo lavastus räägib Ida-Virumaa eesti keele õpetajate lood

Merle Karusoo lavastuses pole näitlejaid. Laval on kaheksa tavalist eesti keele õpetajat, kes on otsustanud südamelt ära rääkida, mis töö on tegelikult Ida-Virumaal eesti keele õpetamine. Kahetunnise lavastuse läbivaks mõtteks on eesti keele õpetajate ränk ülekoormus.

"Nad on Narvas väga raskes seisus," ütles lavastaja Merle Karusoo. Tema sõnul on seal eesti keele õpetajaid esiteks vähe ja teiseks on need, kes olemas, tõeliselt ülekoormatud. "Nad peavad tegema kõike, mis eesti keeles tarvis teha on, ka oma kolleegide eest, kes seda eesti keeles ei valda."

Narva eesti keele õpetaja Inguna Joandi sõnul läks muresid ja rõõme avameelselt jagades tuju paremaks. "Võib-olla see projekt avab uksed millelegi uuele ja tõesti võetakse eesti keele õpetaja häält kuulda," lootis Joandi.





Eesti keele õpetajate lugusid on mängitud kaks korda, Narvas ja Tallinnas. Rohkem etendusi pole esialgu kavandatud.