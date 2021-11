Siim Raie: tülid kultuuriobjektide ümber on väärtuslikud

11. novembri õhtul selguvad muinsuskaitseameti aastapreemiate laureaadid. Muinsuskaitseameti juhi Siim Raie sõnul on tänavused kandidaadid esiletõstmist väärt. Ka mainis Raie, et diskussioon kultuuriobjektide valmimise üle on alati teretulnud.

Tänavusele muinsuskaitse aastapreemiatele seati ideekorje käigus üles 79 kandidaati, mis oli Siim Raie sõnul natukene rohkem kui varasemal aastal. "Oli valikut ja ega see valik ei ole kunagi kerge," ütles Raie ja kiitis, et kõik kandidaadid on näinud tublisti vaeva ning peab oluliseks, et kultuuripärand on taas kasutusse toodud.

Kiitust jagas Raie ka kohalikele omavalitsustele, kelle arv kandidaatide hulgas on aastatega kasvanud. "Meil on tekkinud omavalitsused, kes võtavad väga tõsiselt seda elukeskkonda, mida nad kogukonnale pakuvad."

Siim Raie rääkis, et kuigi pandeemia on kultuurivaldkonda rängalt tabanud, on kultuurpärandi pool isegi positiivselt rohkem tähelepanu saanud. "Inimesed ärevatel aegadel pöörduvad selle juurde, mis nende eludes on tõeliselt oluline, ja kultuurpärand on paljudele Eesti inimestele oluline," sõnas Raie ja lisas, et inimesed on hakanud külastama rohkem mõisaid ja korrastama talusid.

Ehitustegevust pole pandeemia oluliselt mõjutanud, vaid Raie sõnul on ehitusmahud muutunud varasemate aastatega võrreldes isegi suuremaks. "Inimestel on rohkem aega, et tegeleda oma vara korrastamise või vähemalt selle planeerimisega."

Muinsuskaitseameti juhi sõnul keelduvad nad väga harva mälestiste või muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise projektide taotlustest. Siim Raie täpsustas, et oluline on see, milliseid muutusi inimesed kultuurimälestistega teha soovivad. "Kõik need projektid, kooskõlastused ja järelvalved ongi ikkagi selleks, et see muutus olemasolevat väärtust säilitaks ja lisaks," ütles Raie. "Säilitamine ja arendamine samaaegselt on täiesti võimalikud, lihtsalt seda tuleb teha läbimõeldult."

"Kultuuripärand ongi selline protsess, mis on lakkamatud läbirääkimised" rääkis Siim Raie ja lisas, et tülid ning arutelud, mis tihti kultuuriobjektide ümber tekivad, on isegi väärtuslikud. "Paljudel puhkudel on need tülid väga väärtuslikud, sest nende käigus selgub see, mida me täna ühiskondadena, kogukondadena oluliseks peame," ütles Raie ja täpsustas, et eriti on selline diskussioon teretulnud uute kultuuriobjektide loomisel.

Kuigi muinsuskaitses kiputakse peamiselt rääkima esemetest ja hoonetest, on Siim Raie sõnul oluline märgata ka nende taga inimesi, kes sellega päevast päeva tegelevad ja oma aega panustavad.