Muinsuskaitseamet loodab tulevikus museaale kirjeldada tehisintellekti abil

Muinsuskaitseamet otsib ettevõtet, kes oskaks neile ehitada krati nimega Folli ehk tehisintellekti, mis suudab muuseumide infosüsteemi jaoks kirjeldada, mis on pildil.

"Püüame aru saada, kas masin tunneb ära objekte pildi peal. Suudab vastata küsimustele, kas pildil on kevad või talv, millise objektiga seal tegemist on, kas seal on mees või naine. Seeläbi tahame tõstame museaalide kirjelduste kvaliteeti ja tagada paremad otsingud," selgitas munisuskaitseameti muuseumivaldkonna juht Mirjam Rääbis.

Muuseumide infosüsteemis on 4,7 miljonit museaali. Nendest 3,7 miljonit on 13 aastaga ebaühtlase kvaliteediga juba inimjõul kirjeldatud, miljoni museaali juures on ka pilt. "Need on museaalide kirjeldusandmed ehk nende nimetus, mis teemadel need on, tehnikad, mõõdud, materjalid, jne ning esemetest olevad kujutised. Seal on nii fotosid, etnograafilisi esemeid, kunstitöid, ükskõik mida suudate ette kujutada, mida muuseumites leidub, see on olnud väga suur töö muuseumitöötajate poolt seni," kinnitas Rääbis.

Amet loodab, et seni tehtud töö on hea alus, millest kratt saaks õppida. Tartu Ülikooli masinõppe kaasprofessor Meelis Kull ütles, et näiteks kasse ja koeri suudavad tehisintellektid piltidelt leida juba hõlpsalt. Just konteksti ja detailide arvestamisega jääks kratt siiski inimesele alla.

"On just mõned imeväiksed objektikesed suure pildi peal, väiksed detailid, mis professionaalsele muuseumitöötajale reedavad ära, mis ajastust näiteks see peab olema, aga tehisintellektil seda ära õppida olemasolevate andmete pealt võib olla ei ole praegu tehtav. Lihtsalt ei ole piisavalt palju andmeid, kus just sama detail reedab ära ajastu," sõnas Kull ja lisas, et krati töö võiks siiski muuseumitöötaja oma silmadega üle käia. "Tehisintellekt pakub, mis võiks olla piltidele märgendinfo ja muusemitöötaja saab juba lihtsamalt selle üle kontrollida. See võib olla aja võit. Vähem teksti kirjutamist ja rohkem lihtsalt üle kontrollimist."

Keskmiselt kulub museaali kirjeldamiseks 18 minutit. Krati abil saaks seega säästa tuhandeid muuseumitöötajate töötunde. Esialgu loodetakse aasta pärast kratt Folli abil saada selgeks kogu plaani teostatavus. Töökindel muuseumitöötaja masinabiline võib veel olla kümne aasta kaugusel.