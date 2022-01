Mirjam Rääbis: muuseumid teevad väga palju tööd, et praegu hakkama saada

"Kui vaadata neid taotlusi, mis tulid meil muuseumide auhindade saamiseks, siis võiks öelda, et kõik on väga hästi. Tehakse ägedaid asju, väga-väga heal tasemel näituseid ja haridusprogramme, teiselt poolt kui vaadata külastajate numbreid, siis on olnud ääretult raske, muuseumid teevad ikka väga palju tööd, et hakkama saada ja sellise keerulise olukorra juures endiselt kvaliteetset sisu luua," rääkis muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht Mirjam Rääbis "Aktuaalsele kaamerale".

Ajutise näituse auhinna nominentide hulgas on Tallinna linnamuuseumi näitus "Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos" ja Saaremaa muuseumi näitus "Viikingid enne viikingeid".

Näituse "Linnaloom" projektijuhi Johanna Rannula sõnul räägib näitus loomadest, kes koos inimestega sajandeid linnaruumis koos elanud. "Need võivad olla mingid putukad, lutikad, täid või siis ka lehmad; sead on vanalinna tänavatel elanud nii nagu iga teine, või siis need, kes on inimeste peades, et need fantaasialoomad või draakonid ja lohed, kes on linnainimese elus suurt osa mänginud," ütles Rannula.

Saarlased on aga uhked viikingite ajalugu muutnud leidude üle. "Need leiud on viinud viikingite ajalugu viiskümmend aastat ettepoole kui seni arvatud," sõnas Saaremaa muuseumi projektijuht Taniel Vares.