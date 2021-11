Esmakordselt toimub rulafilmide festival Tallinn VX Weekend

12. ja 13. novembril kinos Sõprus ning restoranis Põhjala Tap Room toimuva filmifestivali korraldaja Kris Süld ütles, et mõte sündmuse korraldamiseks tekkis juhuslikult, kui mõlemad näitamisele tulevad filmid sisuliselt samaaegselt valmis said ning presenteerimisvõimalust otsides ühisosa leidsid.

Süld lisas, et rulafilm kui žanr on maailmas väga levinud ning olnud alasiseselt oskuste näitamise kohaks ja mõõdupuuks. Tema sõnul on Eestis rulatamise filmijaid ja filmiks loojaid täna vähe, sest suurem osa harrastajatest tegelevad rulatamisega hobikorras ning kuna filmi loomine on aja- ja ning ressursimahukas ettevõtmine, napib ka neid, kes asja ette võtaksid. "Loodetavasti võimaldab filmide näitamine laiemale publikule tuua kodumaisele rulamaastikule juurde ka just filmimisest ja monteerimisest huvitunud rulafänne," ütles ta.

Tallinn VX Weekendil oma filmi "Motherfuckin' Berlin" esitlev Siim Sild toob välja, et digiajastul on ära unustatud võime esitlemisega oodata ning materjali koguda, et seda seejärel korraga – filmi kujul – näidata. Tema hinnangul on korraliku teose loomine kallis ning tihti jääb puudu lihtsalt ka vahenditest, et videotehnikat ja kulumaterjale (nt. kassetid) soetada ning kahjuks napib ka ettevõtteid ja toetajaid, kes panustada sooviks. "Ettevõtetele meeldib rulatamise populaarsuse arvelt käivet teha, aga rulatamisesse tagasi investeerida eriti ei taheta," nentis ligi kaks kümnendit rulatanud Sild.

Kahepäevase minifestivali avab 12. novembril kinos Sõprus Meelis Ermi loodud ligi 40-minutiline klipp "Ou, lähme streeti," kus lööb lisaks Ermile endale kaasa terve plejaad kodumaiseid rulatippe. Materjali koguti 2021. aasta suvel ning tegemist on Ermi debüütfilmiga. Ermi sõnul saigi seekordne film loodud seetõttu, et talle endale meeldib filmindus ja videote töötlemine. "Lisaks loodan, et saan selle klipiga anda oma panuse pikemate rulafilmide loomise kombe taaselustamiseks," rääkis Erm ning lisas, et tal on hea meel, et filmis on kasutatud lisaks Eesti rulatajatele ka ainult kodumaist muusikat.

Teise filmi taga seisab viimastel aastatel Eesti kõige produktiivsemaks rulafilmide loojaks kujunenud Siim Sild. Seekordne projekt sündis koos ettevõttega VLND Burger, kelle initsiatiivil ning abil saadeti neljaliikmeline seltskond Berliini filmima. Kuus ja pool minutit pikk rulareisiklipp kannab nime "Motherfuckin' Berlin" ning on omalaadne videopäevik nädal kestnud reisist, näidates lisaks rulasõidule ka kohalikku olustikku ning reisimuljeid. Film linastub 13. novembril kell 21 restoranis Põhjala Tap Room.

Festivali nimi Tallinn VX Weekend on austusavaldus rulamaailmas asendamatuks kujunenud kassetile salvestavale videokaamerate seeriale Sony VX, mille mudeleid 1000, 2000 ja 2100 kasutatakse rulatamises alates 1995. aastast selle kasutusmugavuse ning videopildi esteetika pärast. Ka mõlemad näitamisele tulevad filmid on talletatud just Sony VX seeria kaameratega.