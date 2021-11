Galerii: Pimedate Ööde filmifestival avati pidulik tseremooniaga

Kokku on 12. novembrist 28. novembrini toimuva festivali põhiprogrammis 181 filmi 74 riigist. 20 000 euro suurusele peaauhinnale kandideerib 19 filmi. Žürii tööd juhatab Euroopa filmiakadeemia esimees Mike Downey. Neljas võistlusprogrammis on kokku 34 maailma- ja 31 rahvusvahelist esilinastust.

Alates 29. novembrist on avatud ka PÖFFi veebikino – kokku on kavas kuni 30 festivali filmi, sealhulgas võidutöid, mida saab vaadata üle terve Eesti. 22. novembrist on samas nähtavad ka lühifilmide ja animatsiooni festivali PÖFF Shorts filmid.