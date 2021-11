Tammjärv: "Rehepapi" koomiksi aluseks on ikkagi Kivirähki raamat, mitte film

Koomiksikunstnik Veiko Tammjärve käe all valmis graafiline romaan "Rehepapp", mis on inspireeritud Andrus Kivirähki samanimelisest romaanist. Autor kinnitas, et ta on oma teost tutvustanud ka Kivirähkile, kes on tema loodud visuaalse maailmaga rahul.

Teine olulise Eesti teose koomiksipeegeldus on valmis saanud. "Hukkunud Alpinisti hotell" valmis mõni aeg tagasi, nüüd siis "Rehepapp". Räägi, millal sa selle teosega tegelema hakkasid?

Ma hakkasin päris ammu juba tegelema, kuskil 2017. aastal. Joonistatud materjal sai ka valmis juba tänasest päevast tükk aega tagasi. Miks ma sellega hakkasin tegelema? Esiteks mulle meeldib see Eesti mütoloogiamaailm ja kui ma esimest korda puutusin kokku "Rehepapi" raamatuna, siis ta oli audioraamatu kujul, mida luges Aarne Üksküla. See oli väga inspireeriv, jättis väga sügava mulje ja enam peast ära ei läinudki.

Üks hetk hakkas see mõte hargnema, et tuleb see Andrus Kivirähki kirjapandud "Rehepapi" maailm ära joonistada.

Vahepeal on juhtunud ka see, et Rainer Sarnet tegi "Rehepapi" põhjal filmi "November". Kas ja kuivõrd see visioon sind mõjutas?

Kui "Hukkunud Alpinisti hotelli" graafilise romaani puhul võtsin filmi endale algmaterjaliks, siis "Rehepapi" puhul ma teadlikult vältisin seda, pigem üritasin jälgida raamatut ning sealset tegevust ja tegelasi.

Kui keeruline oli "Rehepappi" koomiksivormi valada? Olemata ise koomiksikunstnik, siis mulle tundub, et Kivirähk loob väga rikkaliku maailma, mida on hea koomiksiks vormida.

Ühest küljest see raamat oli väga inspireeriv oma keskkonna ja lugudega. Kas ta oli keeruline? Pigem see oli nauditav, aga töömahukas. Soovisin kõik need tegelased, kes oma veidruste ja kommetega on eestlastele meelde jäänud, visualiseerida niiviis, et kui sa peale vaatad, siis saad kohe aru, kes on kes.

Muidugi ka need mütoloogiategelased, mõned juba rahvajuttudest tuttavad ja teised selles raamatus esmakordselt, näiteks kuidas merilehmad või saja jalaga ilves välja näevad. See oli väga põnev protsess.

Mida Kivirähk sellest raamatust arvab? Kas ta on näinud lõppversiooni?

Ta on näinud ja talle see minu joonistatud maailm meeldib.

Kas selle protsessi ajal pidasid ka temaga nõu? Koomiksi puhul tuleb paratamatult teksti koondada ja vähendada, kas arutasid ka Kivirähkiga jooksvalt, mida võiks välja jätta?

Ma töötasin selle materjali ise läbi ja eesmärk oli see, et tekiks väga konkreetne alguse ja lõpuga lugu. Praegu ilmunud raamat on esimese jagu kahest osast, joonistama hakates sain kohe aru, et ühte raamatusse on seda väga keeruline mahutada, see raamat läheks väga paksuks ja võtaks liiga palju aega.

Meie koostöö oli selline, et kui oli mingi oluline küsimus, siis me konsulteerisime, aga mitte väga tihedalt.

Esimene osa on ilmunud, aga kas teine osa on juba valmis? Või sa alles töötad selle kallal?

Teise osaga alustan tööd tuleva aasta 1. jaanuaril, selle ajani pliiats puhkab.