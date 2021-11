Tallinna abilinnapea kandidaat Kaarel Oja: kultuur peab olema kättesaadav

Kultuurivaldkonna abilinnapea kandidaat peab oluliseks, et kultuurielu oleks kõigile hästi kättesaadav ja võimalikult mitmekesine

"Läbivad teemad, mis mulle on olulised, on ligipääsetavus, et see kultuur, mida Tallinnas tehakse ja ennekõike see, mida linn ise pakub, see oleks kõigile võimalikult kättesaadav. Räägime siin füüsilistest erivajadustest, aga ka materiaalsetest erivajadustest. Koalitsioonilepingus on meil kokku lepitud, et linnale kuuluvates muuseumides saab olema üks päev kuus ilma piletita," rääkis Tallinna abilinnapea kandidaat Kaarel Oja.

Plaan on rajada ka filmilinnak. "Jah, me oleme sellest omavahel rääkinud ja koos sotsidele kuuluva ettevõtlusvaldkonna abilinnapeaga saab see olema üks esimesi konkreetseid asju," andis Kaarel Oja mõista.