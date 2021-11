Tallinnas annab kontserdi argentina tenor José Cura

Maailmakuulus tenor José Cura on Eesti publiku ees sedapuhku kolmes rollis: dirigendi, helilooja ning lauljana, kes toob kuulajateni nii valiku kaunikõlalistest argentina lauludest kui ka itaalia ooperivaramu pärlid – esitusele tulevad aariad Leoncavallo ooperist "Pajatsid", Mascagni ooperist "Talupoja au" ja Cilea ooperist "Adriana Lecovreur".

"See on kõige imelisem ja sõnulseletamatu tunne sõita maailma teise otsa ja laulda teile neid päris omi laule. Laule, millega koos olen lapsepõlves üles kasvanud," ütles laulja.

Eesti esiettekandes kõlab Cura kitarrikontsert "Concierto para un Resurgir" ("Kontsert taasärkamisele"), mis on sündinud koroonapandeemia ajal ja kannab lootust, et elava muusika vaikelu peagi lõpeb. "Jäägu teose motoks austusavaldus neile, kes näitavad segastelgi aegadel üles ausameelsust ja siirust," sõnas Cura. Soleerib Vene kitarrivirtuoos Rovšan Mamedkulijev, kellele mõeldes teos on komponeeritud.

José Cura sai ooperitenorina maailmas tuntuks 1990. aastate teisel poolel. Võimekas noormees tahtis saada dirigendiks ja heliloojaks. Lauljakarjääri valis ta eeskätt selleks, et peret toita: tema võimas tenor jõudis komeedina tippooperimajade lavadele.

Eesti publik kohtus argentiinlasega esimest korda Saaremaa ooperipäevadel 2011. aastal, kus ta koos Aile Asszonyiga võlus ära ka kõige karmimad kriitikud. Septembris 2017 tõi ta rahvusvooperis Estonia lavale Puccini ooperi "Tütarlaps kuldsest Läänest". José Cura oli nii etenduse lavastaja, dirigent, lava- kui ka valguskunstnik.

Soomes elav ning põhiliselt Londonis ja Prantsusmaal laulev Monika-Evelin Liiv alustas muusikaõpingud Tõrva laulustuudios ning jätkas Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis Tõnu Bachmanni lauluklassis. Liiv on külalisena laulnud rahvusooperis Estonia, Londoni kuninglikus ooperis, Soome rahvusooperis ja Iisraeli ooperis. Eesti publik kuulis teda viimati tänavustel Saaremaa ooperipäevadel toimunud Ain Angeri juubeligalal.

19. novembri kontserdil kehtivad ka piletid, mis osteti kontserdi esialgseks kuupäevaks 21. maiks.