Selgusid Ene Graubergi fondi stipendiaadid

"Selleks, et iseennast paremini tunda ja tunnetada on vaja maailmas natuke ringi käia, uurida, õppida, suuri küsimusi esitada. Ja siis Eestisse tagasi tulla," ütles fondi asutaja, filosoof ja Tallinna ülikooli emeriitprofessor Ene Grauberg.

Noore kunstniku stipendiumi pälvis Rebeka Vaino, kes tegutseb praegu Pariisis nii kunstnikuna kui ka praktikandina. Stipendium filosoofiaõpinguteks määrati Andres Reimannile, kes õpib Šotimaal St Andrewsi Ülikoolis intellektuaalajaloo erialal.

"Stipendiumil on mulle mitmel moel eriline tähendus: esiteks on see suur au, teiseks aga toetab minu arusaama, et sajandeid kunstimaailmas au sees olnud vajadus olla meistrite juures õpipoisiks ei ole kuhugi kadunud," sõnas Rebeka Vaino.

Vaino tõdes, et kaasaegses kunstimaailmas tähendab see lisaks ka muud, kui maalitehnikate õppimist. "See on õppimine, kuidas toimib kunstimaailm seestpoolt, millised on selle sisemised mehhanismid. Mis oleks parem koht selle õppimiseks kui Pariis, kust saadud kogemusi ja kontakte saan hiljem Eestis rakendada," ütles Vaino.

"Mul on väga suur au võtta sisse koht Ene Graubergi fondi stipendiaadina," lausus Andres Reimann. "Oludes, kus filosoofia ning kunstide riiklik rahastamine ei ole piisav, on taoline eraalgatusel põhinev ettevõtmine tänuväärseim, mis ühe noore humanitaarteadlasega juhtuda saab."

Ene Graubergi fond on sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) allfond. Esimesed stipendiumid Ene Graubergi fondist jagati 2015. aasta sügisel, ERKF-i 26. jagamisel. Mõlema stipendiumi väärtus on 2000 eurot.