Arvustus. Piinleva kõrtsmiku kasvamise karjed

Mõne nädala eest õnnestus külastada Eesti Kunstiakadeemia (EKA) sisearhitektina lõpetanud Eri Rääski esimest maalinäitust "Kurviga sirge" lokaal-galeriis Nāganaga. Rääsk, kes kirjutas oma EKA lõputöö kõrtsmikuameti ruumiloomelisest potentsiaalist – noorusele vaatamata on tegemist ikkagi juba legendaarse Tallinna kõrtsmikuga, kelle osalusel sai ööelu nautida tänaseks kadunud kõrtsis Protest – on seekord otsustanud jäädvustada oma mehistumise protsessi.

Maalid ja joonistused on jaotatud kolme ruumi vahel, millest esimeses (kõrtsileti taguses) jäljendatakse tarokaartidelt pärit arhetüüpe, teises kujutatakse kunstniku Berliini-reisi sündmusi ning kolmandas filmiliku pidevusega ühe seiklusliku suvepäeva sündmusi.

"Kurviga sirge" töid seob tervikuks noore mehe kasvuvalu, iga näituseruumi seinal näeme ka üht autoportreed ja neilt kolmelt portreelt vastu vaatavad kuus silma on täis tektoonilist pinget, praeguse ja potentsiaalse küpsema eluhoiaku vahelist hõõrdumist. Tarokaartide arhetüüpide joonistamine on kunstnikul ilmselt aidanud julgust koguda teekonna ettevõtmiseks, ometi pole tegemist eneseabikunstiga. Või samas, miks ei võiks kunstil lasta end abistada?

Rääski silmapaistvalt hea värvitunnetus avaldub ehk isegi paremini tema Berliini-perioodi maalidel (teine ruum, lokaali keskosa). Paul Kondase naivistlik kontuur kohtub neis jimmorrisoniliku melanhoolse elegantsiga. Rääsk on osanud väga täpselt tuua tõdemusi varjust valguse kätte, nende maalide ruumilisus ja kummituslikkus annavad aimu lisaks kujutusvõimele ka kasvamisjulgusest. Kui oma hirme nii tähelepanelikult ja hellitavalt vaadelda suudaksime kui Eri Rääsk oma maalidel, oleks meil oht muutuda hirmusõltlasteks. Ega see polegi täna nii harv eluhoiak. Rääsk ei ole oma kasvamisehirmu armunud, suudab seda ka vaimukalt osatada ("Maarja kummardamise" robustne naivism).

Kolmandas, galerii-kõrtsi tagumises ruumis on väljapanek veidi seikluslikum. Veidi koomikslikku pildijada saadab samuti kergelt melanhoolne toomasnipernaadilik nihestatus. Ainult et see Nipernaadi ei nilbitse ega aja igale ettejuhtuvale daamile keelt kõrva. Tal on suurem asi ajada selles kummastavas maailmas, mille lõpust vaatab vastu joonistus tiibadega emisest.

Eri Rääski näitus on avatud Uus tn 25 lokaalgaleriis Nāganaga 21. detsembrini.