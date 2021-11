Tiit Terik: uus etendusasutuste seadus laseb paremini teatrit teha

"Etenduskunstide maastik on viimastel aastatel arenenud märksa kiiremini kui seda toetav õigusruum. Hetkel veel kehtiv seadus on tekitanud ebaselgust etendusasutuste rahastamisel ning toonud kaasa isegi kohtuvaidlusi. Seetõttu on oluline õigusruumi uuendada, et tulevikus oleks paremad tingimused etenduskunste viljeleda ja publikuni viia," ütles kultuuriminister Tiit Terik. "Riik usaldab oma teatreid ning peaksime nende tegevust võimalikult vähe reguleerima."

Uues seaduses kaasajastub etendusasutuse mõiste ja muu, mis on etendusvaldkonna praktikas ajaga reaalsuses muutunud (seadus on algselt 2003. aastast). Lisaks väheneb etendusasutuste bürokraatiakohustus ja halduskoormus, lihtsustatakse etenduste salvestamise ja arhiveerimise küsimusi ning lisatakse etendusasutustele sündmuste ligipääsetavusest teavitamise kohustus.

Praktilisel tasandil kaob seni kõigile etendusasutustele kehtinud loomenõukogu moodustamise kohustus, lisaks laiendatakse võimalust sõlmida võlaõiguslikke suhteid loominguliste töötajatega.

Eelnõu kohaselt on võimalus pikendada etendusasutuse juhiga sõlmitud lepingut üks kord kuni viieks aastaks avalikku konkurssi korraldamata. Praegu sõlmitakse vaba ametikoha täitmiseks konkurss ja leping sõlmitakse kuni viieks aastaks.

Etendusasutuse seadus on seotud mitmete teiste seadustega, sh autoriõiguste seadus, säilituseksemplari seadus, arhiiviseadus, sihtasutuste seadus jpt. Uues versioonis on ka nende seaduste vahepealsed muudatused ja nõuded üle vaadatud ning viidud vastavusse kehtivaga, samuti välditud kordusi.