Mart Juur enda uuest raamatust: tegemist on ajatu materjaliga

Mart Juure sulest on ilmunud verivärske huumorikogumik "Tants pika tüdrukuga". Autori sõnul on raamat ajatu klassika, mida kannatab alati lugeda.

"See lugu, mis on selle raamatu pealkirja allikas, see koosneb minu diskomälestustest varajases nooruses. See pikk tüdruk oli ka tegelikult olemas," rääkis raamatu autor Mart Juur ja lisas, et kohtus tüdrukuga ühel talvisel tantsuõhtul 1979. aastal Otepää kultuurimajas.

Raamat räägib autori sõnul ajast, mil diskoõhtud olid hoopis teistsugused kui tänapäeval. "See hakkab sellest peale, kuidas üldse tantsiti, kellega tantsiti, mis muusika saatel tantsiti, mis kellani tantsiti, kuidas inimesed käitusid – see kõik on nii väga muutunud."

Kuigi raamat võib Mart Juure sõnul olla sisult naljakas, on tegemist tema jaoks siiski tõelise ajaloolise jutustusega mentaliteedi muutumisest.

Autori sõnul ajendas teda lugu kirjutama kontrast väikelinna elus perioodil, kui tema noor oli ning praegu. "Ajad muutuvad," tõdes Juur.

"Tants pika tüdrukuga" pakub valikut Mart Juure jutuloome paremikust. Juure sõnul on talle alati meeldinud huumorikogumikud. "See on selline kogumik, mis koondab humoristi töövilju läbi pikema aja," rääkis autor ja lisas, et ei olnud pikalt kogumikuga välja tulnud, mistõttu andis see talle võimaluse koondada raamatusse enda parimad palad.

Lood, mis kogumikku jõudsid, said valitud Juure sõnul nii, et nendes ei oleks ühtegi poliitikut või avaliku elu tegelast. Tegemist on autori sõnul ajatu materjaliga. "Sa ei pea nende lugemiseks teadma, kes on Tiit Terik või Tõnis Mölder. Möödub viis aastat ja inimesed ei mäleta, kes see on. See on selline kirjanduslik humoristlik materjal, mida kannatab alati lugeda."

"Ta on vormilt täiskasvanutele mõeldud lasteraamat," iseloomustas Mart Juur enda uut raamatut.

Teose "Tants pika tüdrukuga" on illustreerinud kunstnik Ave Taavet.