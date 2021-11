Ingrid Rabi eestikeelsest debüütalbumist: tahtsin ennast proovile panna

Ingrid Rabi on noor lauljanna, kes on laulmisega tegelenud terve enda elu. Lapsepõlves laulis Ingrid Rabi üle kümne aasta ETV tütarlastekooris. Pärast keskkooli suundus küll Rabi esialgu teist eriala õppima, kuid sai üsna ruttu aru, et tema süda kuulub siiski muusikale. Nii läks Rabi õppima Heino Elleri muusikakooli. Hiljem viisid teda õpingud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiasse. Hetkel õpib muusik Eesti muusika- ja teatriakadeemias. Vahetusüliõpilasena on Ingrid Rabi õppinud ka Lätis.

Vahetusõpingute jooksul Lätis hakkas Ingrid Rabi kirjutama džässmuusikat. "Leidsin ennast sealt väga paljustki," rääkis Rabi vahetusüliõpingutest.

Ingrid Rabi on oma kvintetiga välja andnud plaadi "Olemine". Ingrid Rabi sõnul tuli kvintett kokku tänu Tudengijazzi festivalile. "Kandideerisime kahe looga ja siis saimegi sinna festivalile ja hakkasime muusikat juurde kirjutama." Kuna lood olid head ja südamelähedased, otsustas Rabi need ära salvestada.

Inspiratsiooni ammutab muusik elust enesest. "On lihtne panna see sõnadesse ja muusikasse, et seda mõtet edasi kanda."

Ingrid Rabi laulab eesti keeles. Samuti on tema viimane album ainult eestikeelse loominguga. "Tahtsin ennast proovile panna ja et see oleks sidus ja terviklik," rääkis lauljanna ja lisas, et emakeelsete laulude kirjutamine võib olla kohati väljakutsuv.

Albumit "Olemine" hakkasid muusikud salvestama juba möödunud aasta sügisel. Uut albumit on ka juba mõningatel kontsertidel esitatud. Ingrid Rabi sõnade kohaselt jaguneb album kaheks: pooled laulud on elulised ning teised räägivad armastusest.

Oma lauludele eelistab Rabi kirjutada nii viisi kui ka sõnad ise. "Minu jaoks on see kombinatsioon, et see tuleb kõik minu seest, et see muusika on see, mida ma sellel hetkel mõtlesin. See on oluline minu jaoks."

Muusikuna on Ingrid Rabi endale seadnud suured sihid. Veebruaris kavatseb lauljanna välja anda EP. "Olen palju uut muusikat juurde kirjutanud," rääkis Rabi ja lisas, et loodab, et saab uut muusikat juba järgmisel suvel publikule ette kanda.

Lisaks kvintetile teeb Ingrid Rabi kaasa ka teistes kollektiivides. Näiteks on lauljanna osa vokaalansamblist Viljandi Vox. Kahjuks bänd hetkel ei tegutse, kuna teised kolm lauljat on vahetusõpingutel Hollandis ning Rabi sõnul on keeruline veebi teel proove teha. "Ma loodan nüüd, et äkki suve lõpus või sügise algul saame enda kontserdi anda."

Albumil teevad lisaks Ingrid Rabile kaasa Greete Paaskivi, Marcus Tuul, Indrek Mällo ja Johannes Eriste. 25. novembri plaadiesitluskontserdil Philly Joe's džässiklubis on koosseis natukene vahetunud ning trumme mängib Aapo Watanen ja basskitarril astub üles Robert Rebane.