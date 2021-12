Metsosopran Kadri Jürgens tegi debüüdi Flandria ooperi- ja balletiteatris

Kadi Jürgens on muusikute fondi PLMF "Noor Laulja 2018" laureaat, kes lõpetab sel suvel Flandria ooperi juurde kuuluva Rahvusvahelise Ooperiakadeemia Gentis, Belgias.

"Kadi Jürgens valiti peaosaliseks Raveli ooperisse paljude kandidaatide hulgast," ütles esietendusel viibinud ooperilaulja ja PLMF kunstiline juht Pille Lill. "Täissaali ovatsioonid ei tahtnud vaibuda ja järelkaja oli väga positiivne".

Kadi Jürgens on õppinud Tallinna muusikakeskkoolis viiulit ja flööti. Klassikalise laulu õpinguid alustas ta Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis ja jätkas Eesti muusika- ja teatriakadeemias.

2018/2019 õppis Jürgens vahetusüliõpilasena Belgias Antwerpeni Kuninglikus Konservatooriumis ning jätkas õpinguid Rahvusvahelises Ooperiakadeemias Gentis.

Oluliselt on tema lauljaks kujunemist mõjutanud kaasaegne vabaimprovisatsioon ja muusika. Jürgensile on kirjutanud laule tunnustatud heliloojad nii Eestist kui ka välismaalt. Noor metsosopran on muusikute fondi PLMF Marje ja Kuldar Sinki nimelise preemia "Noor laulja 2018" laureaat.