Tarmo Vahteri uus ajalooraamat heidab pilgu Pätsi aja inimeste elule

Tarmo Vahteri sõnul jutustab raamat Pätsi perioodist üldisemalt. "Enamik sellest raamatust räägib tegelikult inimeste elust Pätsi ajal ja sellest, kuidas asjad Eestis käisid," ütles Tarmo Vahter ja lisas, et tegevusi jutustatakse narratiivsete lugude ja konkreetsete inimeste kaudu.

Raamat koondab endas erisuguseid lugusid. Nii saab sellest lugeda näiteks sellest, kuidas vabadussõjalaste juht Artur Sirk soovitas riigivanem Konstantin Pätsi röövimist tema salajase südamedaami juurest.

Lisaks tuleb juttu esimesest mustanahalisest Tartu Ülikoolis ja olümpiavõitja Kristjan Palusalu pettumusest talle kingitud talu pärast.

Teoses ei ole unustatud ka tavakodanikke. Vahter heidab oma raamatuga pilgu inimeste igapäevaelule ning sellele, kuidas nende elu aastate jooksul muutus. Vaatluse all on ka uute rahvuskangelaste tekkimine.

Autor mainis, et raamatusse on kogutud enam-vähem võrdselt lugusid nii meestest kui ka naistest.

Kõige huvitavamaks looks peab Tarmo Vahter aga Salme Masso lugu. "Ma arvan, et ta on üks neid tippinimesi mingis mõttes, kes on 20. sajandil eestlasi kõige rohkem mõjutanud," rääkis Vahter ja lisas, et Masso mõju on tunda ka tänapäeval.

Salme Masso sulest on ilmunud mitu kokaraamatut. Ka jagas naisterahvas olulisi näpunäiteid kodu korrastamiseks. "Ta õpetas eestlasi puhtalt elama," ütles Vahter. "Salme Masso mõju sellele, kuidas me täna elame, on tohutu."

Tarmo Vahter tõdes, et raamatut kirjutades pakkus talle kõige rohkem rõõmu uute detailide avastamine.

Tarmo Vahteri sõnul soovitab ta raamatut lugeda inimestel, kes soovivad mõista, miks me oleme sellised, nagu me oleme. Vahteri sõnul on ka praegused inimesed mõjutatud Pätsi ajal toimunust. "Piltlikult öeldes see raudtee ehitati valmis ja me väga paljustki sõidame mööda neid samu roopaid."