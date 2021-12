Tallinna linnapea ei pea juurdeehitust Estonia kõrvale võimalikuks

Rahvusooperis toimunud arutelul, kuhu rahvusooper oli kutsunud kõigi Riigikogu fraktsioonide esindajad, tõdes ka kultuuriminister Tiit Terik, et planeeringute küsimus on kohaliku omavalitsuse, mitte riigikogu pädevus.

Tallinna linnapea ütles, et Estonia juurdeehitus praegusel kujul ei lähe kokku detailplaneeringuga, pealegi on tegemist muinsuskaitsealuse hoone ja maa-alaga ning looduskaitsealuse pargiga. Juurdeehitusega alustamist Estonia kõrvale nelja aasta pärast linnapea võimalikuks ei pea.

"Ma kardan, et see ei ole praegu isegi teoreetiliselt võimalik, tegelikult kõik aspektid ei ole veel analüüsitud, ja täna me ei saa rääkida sellest, et me suudame ette valmistada vajalikke tingimusi arhitektuurikonkursi läbiviimiseks, ja mulle tundub jätkuvalt ,et ka põhimõtteline küsimus ei ole veel lahendatud - kas on võimalik ja kas siia sobib juurdeehitus," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.