Galerii: Stella Soomlaisi stuudios avati Riina Varoli isikunäitus "Voyage"

Riina Varol on Eesti kunstnik ja fotograaf, kes on tuntud moe- ja portreefoto valdkonnas, kuid kunstilises väljenduses endale meediumite osas piiranguid ei sea. "Voyage" on Riina Varoli 2021. aastal valminud ruumiliste fotokollaažide seeria, mis otsib erinevate tasandite, faktuuride ja abstraktsete vormide kaudu reaalset puudutust.

Näituse kirjeldus:

Erinevate pindade ja keskkondade omadused on nähtavad ning ettekujuteldavad, kuid jäävad väljaspoole käeulatust. Teosed stimuleerivad auditiivseid, olfaktoorseid ja taktiilseid aistinguid ning isiklike mälupiltide tekkimist. Seerias figureeriv pikaks venitatud ring loob ühenduse erinevate dimensioonide vahel, esindades inimlikke püüdlusi täiuse ja läheduse poole, sellest samaaegselt kaugenedes. Idee ja mateeria kokkupuutepunkt mõjub tuttavlikult sürreaalsena. Kujundid muutuvad teekonnal avalduvate aspektide karikatuurideks.

"Voyage" jääb avatuks kuni 18. veebruarini. Stella Soomlaisi stuudio (Telliskivi 62) on avatud esmaspäeviti kokkuleppel, teisipäevast reedeni kell 12-18 ja laupäeviti-pühapäeviti suletud.