Erki Pärnoja: uuel plaadil on palju melanhooliat ja igatsust

"Uue plaadi salvestamisega alustasin 2019. aastal. Esimesed mõtted uue plaadi suunas hakkasid tekkima 2018. aasta teisel poolel," sõnas muusik ning selgitas, et plaadi teema sai alguse selle nimiloost "Leva", mis tähendab rootsi keeles elamist – tahet elada. "Ma arvan, et siin plaadil on palju melanhooliat ja igatsust. Kõik on alguse saanud mõttest, et kas me elame päriselt või ootame midagi, et hakata elama."

Muusiku sõnul tulid plaadi lood temani hetkil, mil ta nendeks valmis polnud. "Lood on minuni tulnud ebasobivatel hetkedel, siis, kui ma ei olnud stuudios ja pillide lähedal. Ma olen lasknud mõtetel tulla ja olla, ei ole nendega kiirustanud," selgitas Pärnoja uue plaadi loomeprotsessi.

Laulude pealkirjad on eri keeltes ja väljendavad kõik igatsust millegi järele. "Mõte on selles, et mida me ootame ja igatseme. Kas see on midagi kindlat, või me lihtsalt ootame mingit õnnetunnet. Õnnelik olemine ja õnnetunne on rohkem otsus kui midagi muud," kommenteeris ta.

Muusika sündimisel on olnud mõjutajaid. Muusiku abikaasa Anna Pärnoja on oluliselt mõjutanud plaadi sündi. "Meie tegemised on väga põimunud, aga selle albumi puhul eriti. Kogu selle albumi mõte on saanud alguse meie mõtisklustest ja vestlustest," rääkis muusik.

Plaadi kaanekujunduse on teinud Helmi Arrak. Kaas on kollaažina kokku pandud kahest Riina Varoli kunstiteosest. "Minu meelest on kaanekujundus tõesti ilus ning haakub plaadi sisuga," lisas ta.

Esinemisel kasutab Pärnoja mitmeid vahendeid. "Arvutitest hoian võimalikult kaugele, aga mul on aastatega kogunenud erinevaid vahendeid, mida ma laval kasutan. Otsin pidevalt ka uusi võimalusi nende kasutamiseks. Olen aru saanud, et mida vähem on laval inimesi, seda rohkem on muusiku ümber asju," selgitas Pärnoja ning lisas, et ainuüksi arvutis ta kindlasti muusikat ei loo. "Mind inspireerivad päris pillid."

Nüüd, kui uus plaat on ilmunud, alustab muusik ulatusliku Eesti tuuriga. "Tuur saab alguse täna Vana-Vigalast ja kulgeb läbi Eestimaa väiksemate kohtade. Lõpetan 18. märtsil Narvas.